Cansız Bedeni Valizde Bulunmuştu! Ayşe Tokyaz'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

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İstanbul’da Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, 38 yaşındaki eski polis memuru C.K. tarafından katledildi. İddiaya göre, sosyal medyada tanıştığı C.K. ile bir süre ilişki yaşayan Tokyaz, yaş farkı nedeniyle evliliği reddetti. C.K.’nın son kez görüşme bahanesiyle genç kızı Küçükçekmece’deki evine çağırdığı ve burada alıkoyarak öldürdüğü belirlendi.

Bir süredir haber alınamayan Tokyaz'ın cesedi 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan valizin içerisinde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında eski polis C.K. ile ona yardım ettiği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SİTEYE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde şüphelilerin sorgusu devam ederken, Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önce C.K. ile birlikte siteye giriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Tokyaz ile C.K.'nın birlikte binaya girdikleri anlar yer aldı.

Kaynak: DHA