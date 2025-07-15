Yazın Yapın, Kış Boyu Taptaze Tüketin! İşte Kirazı Çekirdekli ve Çekirdeksiz Saklamanın Püf Noktalar

Mevsiminde toplanan taze kirazları kış aylarında da aynı tazelikle tüketmek mümkün. Üstelik hem komposto hem de hamur işi tariflerde kullanmak üzere dondurulan kirazlar, vitamin ve mineral değerini büyük ölçüde koruyor. Uzmanlara göre kirazları ister çekirdekli ister çekirdeksiz olarak dondurarak, lezzetlerini ve besin değerlerini uzun süre muhafaza etmek mümkün.

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Yazın Yapın, Kış Boyu Taptaze Tüketin! İşte Kirazı Çekirdekli ve Çekirdeksiz Saklamanın Püf Noktalar
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Kirazları dondurmak için öncelikle iyice yıkanması, saplarının koparılması ve çürük meyvelerden ayıklanması gerekiyor. Süzülen kirazlar, kağıt havlu üzerine serilerek yaklaşık yarım saat kadar kurutulmalı. Bu adım, dondurma sırasında buz kristallerinin oluşmasını engelleyerek meyvelerin formunu korumasına yardımcı oluyor.

HANGİ KAPLARDA DONDURULMALI?

Kirazları dondurmak için en ideal saklama araçları hava geçirmez gıda kapları ya da fermuarlı özel dondurucu poşetleri. Dilerseniz klasik selofan poşetler de kullanılabilir ancak bu yöntemle meyvelerin birbirine yapışma riski daha yüksektir.

Yazın Yapın, Kış Boyu Taptaze Tüketin! İşte Kirazı Çekirdekli ve Çekirdeksiz Saklamanın Püf Noktalar - Resim : 1

ÇEKİRDEKLİ Mİ ÇEKİRDEKSİZ Mİ?

Her iki şekilde de dondurmak mümkün. Ancak kullanım amacına göre tercihinizi belirlemeniz öneriliyor. Komposto için çekirdekli, hamur işleri için ise çekirdeksiz kirazlar daha pratik oluyor. Çekirdeği çıkarılmış kirazlar, tek sıra halinde bir tepsiye dizilerek 1-2 gün süreyle dondurulmalı. Ardından gevşek şekilde poşetlenerek saklanmalı. Tüm kaplara veya poşetlere, hazırlama tarihi ve içeriği mutlaka not edilmeli.

Yazın Yapın, Kış Boyu Taptaze Tüketin! İşte Kirazı Çekirdekli ve Çekirdeksiz Saklamanın Püf Noktalar - Resim : 2

ŞEKERLE DONDURMA YÖNTEMİ

Kirazları şekerle dondurmak da bir başka seçenek. Bunun için çekirdekleri çıkarılmış kirazlar, kat kat yerleştirilen bir kapta, her kata 1 kilo meyveye 100–200 gram şeker düşecek şekilde serpilerek hazırlanabilir. Bu yöntem özellikle fırınlanacak tatlılar için uygun dolgu sağlar.

Diğer bir yöntem ise kirazları kendi suyunda dondurmak. Meyvelerin üçte biri blenderdan geçirilerek az miktarda şekerle püre haline getirilir. Bu püre, doğranmış kirazların üzerine dökülerek kaplara yerleştirilir. Dondurulduğunda tatlılar için doğal bir sos haline gelir.

Son yöntem ise şurup içinde dondurma. Eşit oranda su ve şeker karıştırılarak kaynatılır ve soğumaya bırakılır. Çekirdeği çıkarılmış kirazlar kaplara alınır ve üzerlerine üçte ikisini örtecek kadar şurup dökülerek dondurucuya yerleştirilir. Bu yöntem özellikle komposto sevenler için idealdir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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