Derbi günü: Galatasaray-Fenerbahçe maçında şampiyonluk düğümü çözülecek

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Galatasaray, derbide 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 36 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe ise 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 93 puana ulaştı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 3'ü beraberlikle sonuçlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi.

Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 5 gol bulabildi.

Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazanmıştı.

Ayrıca ligdeki ilk maç ise golsüz 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

ASLAN 24 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 24 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 24 lig maçında 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

GALATASARAY'DA 7 OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda ligin son haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçına tam kadro çıkacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Derbi öncesinde Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor.

Mondihome Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Ayrıca Cengiz Ünder ve Serdar Aziz de maçın kadrosunda yok.

DERBİLERDE ÜSTÜN TARAF FENERBAHÇE

Derbide, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 399 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 128 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Kaynak: Gerçek Gündem