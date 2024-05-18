Yumurtadan daha çok protein barındırıyor! Diyetisyenler asla anlatmamıştı

Yumurtadan sıkılanlar için bu alternatif besinler, diyetlerine çeşitlilik katarken aynı zamanda yüksek protein ihtiyaçlarını da karşılamalarına yardımcı olabilir. Beslenme uzmanlarına danışarak, bu besinleri dengeli bir şekilde diyetlerine eklemeleri önerilmektedir.

Diyet yapan bireylerin sıkça tercih ettiği yumurtanın dışında, daha yüksek protein içeren alternatif besinler arayışı devam ediyor. Yumurtanın yanı sıra, daha fazla protein içeren besinleri tüketmek isteyenler için birkaç alternatif bulunmaktadır.

Aydınlık'ta yer alan haberde; Yumurtadan daha fazla protein içeren besinlerin listesi sıralandı. İşte o besinler

1. Fasülye

Sadece 1 bardak pişmiş siyah fasulye, 15 gram protein ve 15 gram doyurucu lif içerir.

2. Mercimek

Fasulye gibi mercimek de baklagiller ailesindendir ve oldukça besleyicidir. Sadece 1 fincan pişmiş mercimek yaklaşık 18 gram protein içerir.

3. Nohut

Bir fincan pişmiş nohut yaklaşık 15 gram protein ve 13 gram lif sağlar.

4. Kinoa

Pirinç yemeyi seviyor ancak daha fazla proteine ihtiyaç duyuyorsanız, kinoayı deneyin. Kinoa, 1 fincan pişmiş porsiyonda 8 gram protein ve 5 gram lif sağlayan bir tahıldır.

5. Kavuzlu Buğday

Farro, yani kavuzlu buğday, eski bir buğday tahılıdır. Çeyrek fincan kuru farro başına 6 gram protein içerir. Bu da yaklaşık ½ fincan pişmiş farroya eşittir.

6. Tam Buğdaylı Makarna

Geleneksel olarak protein açısından zengin bir gıda olarak düşünülmese de, 1 bardak pişmiş tam buğday makarna 7 gram protein sağlar.