Hamura 1 çay kaşığı eklenirse kurabiye kıyır kıyır oluyor! Pastane ustalarının yöntemi

Kurabiye yaparken bilmeniz gereken lezzet sırrı. Pişireceğiniz kurabiye bu tarifle çok daha lezzetli oluyor

Hamura 1 çay kaşığı eklenirse kurabiye kıyır kıyır oluyor! Pastane ustalarının yöntemi

"Kurabiye tariflerinde en önemli püf noktalarından biri, hamura eklenen malzemelerin doğru oranlarda olmasıdır. Pastane ustalarının sıkça kullandığı bir yöntem ise hamura 1 çay kaşığı tuz eklemektir. Bu küçük detay, kurabiyelerin kıyır kıyır olmasını sağlar. Hamurun kıvamını ve lezzetini arttıran bu püf noktası, evde yapılan kurabiyelerin pastane kalitesinde olmasını sağlar. Dolayısıyla, kurabiye yaparken bu detayı göz ardı etmemek önemlidir. Deneyerek siz de farkı hissedeceksiniz."

MALZEMELER

Hamura 1 çay kaşığı eklenirse kurabiye kıyır kıyır oluyor! Pastane ustalarının yöntemi - Resim : 1
1,5 çay bardağı un
1 su bardağı mısır nişastası
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1 çay bardağı şeker
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2 yemek kaşığı damla çikolata


TARİF


Yumurta, sıvı yağ, şeker, kabartma tozu, vanilya yoğurma kabına alınır karıştırılır.
Nişasta eklenir yine karıştırılır.
Un azar azar eklenerek yoğurma işlemi tamamlanır.
Damla çikolata eklenir her tarafına eşit gelecek şekilde karıştırılır.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak hafif yassılatılır.
Aralıklı olarak tepsiye dizilir.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında biraz kızarana kadar pişirilir.
Evde lezzetli kurabiyeler yapmak sandığınız kadar zor değil. Bu basit püf noktalarını ve ipuçlarını takip ederek siz de sevdiklerinize enfes kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun!

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