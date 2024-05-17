Türkiye’de en çok iflas eden 5 il belli oldu. Peş peşe iflas haberleri geliyor

Türkiye’deki ekonomik durum her geçen gün daha da belirgin hale geliyor. Son verilere göre, en çok iflas eden 5 ilin belirlendiği açıklandı.

Türkiye’de en çok iflas eden 5 il belli oldu. Peş peşe iflas haberleri geliyor

İflas haberleri üst üste gelirken, iş dünyasında endişe verici bir tablo ortaya çıkıyor. İflas eden işletmelerin sayısındaki artış, ekonomik istikrarsızlığın ve işletmelerin yaşadığı zorlukların bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum, iş dünyasının acil olarak desteklenmesi gerektiğini gösteriyor.

EN ÇOK İFLASLAR HANGİ İLLERDE YAŞANIYOR?

Aydınlık'ın geçtiği habere göre; Türkiye’de en çok iflas eden 5 il bu listede yer alıyor. İç Anadolu, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'ndeki büyükşehirler listede yer alıyor. İşte konkordato ile iflas haberlerinin en çok arttığı o illerin sıralaması;

5-Konya

4-Kocaeli

Türkiye’de en çok iflas eden 5 il belli oldu. Peş peşe iflas haberleri geliyor - Resim : 1

3-İzmir

2-Bursa

1-İstanbul,

Türkiye’de en çok iflas eden 5 il sıralaması bu şekildedir.

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