Bankaların Emekli Promosyonlarına Yapacağı Zam Belli Oldu! Ödemeler Artıyor

Emekli promosyonlarına yapılacak zam oranlarıyla ilgili detaylar bankaların resmi internet sitelerinde ve şubelerinde duyurulacak. Yapılacak zam oranı da belli oldu.

Bankaların Emekli Promosyonlarına Yapacağı Zam Belli Oldu! Ödemeler Artıyor - Resim: 1

Bankaların emekli promosyonlarına yapacakları zam miktarı belli oldu. Emeklilere yapılacak ödemeler artacak.

Bankaların emekli promosyonlarına yapacakları zam miktarı belirlendi. Yapılan düzenleme ile birlikte emeklilere yapılacak ödemeler artacak.

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Bankaların Emekli Promosyonlarına Yapacağı Zam Belli Oldu! Ödemeler Artıyor - Resim: 2

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşları ile birlikte o ücretlerin de artacağını ilk kez Kamu Son Haber muhabiri Süleyman Çay'a açıkladı. Yılmaz, geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca emekliye mutlu haberi verdi. Yılmaz, promosyon oranlarının yüzde 25 artacağını söyleyerek flaş açıklamada bulundu.

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Bankaların Emekli Promosyonlarına Yapacağı Zam Belli Oldu! Ödemeler Artıyor - Resim: 3

Yılmaz, “Yüzde 25 oranında maaş zammı yapılmıştı. Minimum bankalarında promosyonlarda yüzde 25 artırılması gerekliliğini vurgularım” ifadelerini kullandı.

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Bankaların Emekli Promosyonlarına Yapacağı Zam Belli Oldu! Ödemeler Artıyor - Resim: 4

Bu noktada birçok vatandaş bankaların yüzde 25 oranındaki artışta ne kadar promosyon kazanacağı merak edildi. Yüzde 25 oranındaki bir artış ile beraber en yüksek promosyon ek kampanyalar ile 18 bin TL’nin üzerine çıkması tahmin ediliyor.

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Bankaların Emekli Promosyonlarına Yapacağı Zam Belli Oldu! Ödemeler Artıyor - Resim: 5

Ön görülen yüzde 25 artış sonrası banka promosyon tutarları ise şu şekilde(bankaların ekstra ödül fırsatları dışında);

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Bankaların Emekli Promosyonlarına Yapacağı Zam Belli Oldu! Ödemeler Artıyor - Resim: 6

İş Bankası: 15 bin TL promosyon

Akbank: 17 bin 500 TL promosyon

ING Bank: 17 bin 500 TL promosyon

Garanti BBVA: 17 bin 500 TL promosyon

Denizbank: 14 bin 500 TL promosyon

QNB Finansbank: 17 bin 500 TL promosyon

Yapıkredi: 17 bin 500 TL promosyon

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