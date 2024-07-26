Bankaların Emekli Promosyonlarına Yapacağı Zam Belli Oldu! Ödemeler Artıyor
Emekli promosyonlarına yapılacak zam oranlarıyla ilgili detaylar bankaların resmi internet sitelerinde ve şubelerinde duyurulacak. Yapılacak zam oranı da belli oldu.
Bankaların emekli promosyonlarına yapacakları zam miktarı belli oldu. Emeklilere yapılacak ödemeler artacak.
Bankaların emekli promosyonlarına yapacakları zam miktarı belirlendi. Yapılan düzenleme ile birlikte emeklilere yapılacak ödemeler artacak.
SGK Uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşları ile birlikte o ücretlerin de artacağını ilk kez Kamu Son Haber muhabiri Süleyman Çay'a açıkladı. Yılmaz, geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca emekliye mutlu haberi verdi. Yılmaz, promosyon oranlarının yüzde 25 artacağını söyleyerek flaş açıklamada bulundu.
Yılmaz, “Yüzde 25 oranında maaş zammı yapılmıştı. Minimum bankalarında promosyonlarda yüzde 25 artırılması gerekliliğini vurgularım” ifadelerini kullandı.
Bu noktada birçok vatandaş bankaların yüzde 25 oranındaki artışta ne kadar promosyon kazanacağı merak edildi. Yüzde 25 oranındaki bir artış ile beraber en yüksek promosyon ek kampanyalar ile 18 bin TL’nin üzerine çıkması tahmin ediliyor.
Ön görülen yüzde 25 artış sonrası banka promosyon tutarları ise şu şekilde(bankaların ekstra ödül fırsatları dışında);
İş Bankası: 15 bin TL promosyon
Akbank: 17 bin 500 TL promosyon
ING Bank: 17 bin 500 TL promosyon
Garanti BBVA: 17 bin 500 TL promosyon
Denizbank: 14 bin 500 TL promosyon
QNB Finansbank: 17 bin 500 TL promosyon
Yapıkredi: 17 bin 500 TL promosyon