Vedasıyla herkesi yıkmıştı! Birce Akalay'dan sevindiren haber geldi

Kısa bir süre önce Birce Akalay ekrana veda etmişti. Kanal D ekranlarında yayımlanan Bir Derdim Var dizisinin vedasıyla seyircilerini yıkan Birce Akalay setlere geri dönüyor. Gelen bilgiye göre "Mezarlık" dizisinin 2. Sezon çekimleri başlıyor

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Vedasıyla herkesi yıkmıştı! Birce Akalay'dan sevindiren haber geldi

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Duayen yönetmen Abdullah Oğuz’un toplumumuzun kanayan yarası kadın cinayetlerine dikkat çektiği “Mezarlık” dizisinin ikinci sezon çekimleri haziran ayında başlıyor.

“Mezarlık” dizisi 17 Haziran 2022’de Netflix’te seyirciyle buluşmuş ve büyük ilgi görmüştü. Abdullah Oğuz’un üzerinde titizlikle çalıştığı dizinin 2. Sezonu için haziran başında sete çıkılacak. İlk sezonu 1,5 saatlik “Güneşten Daha Sıcak”, “Bir Nefes Kadar Yakın”, “Göldeki Kadın” ve “Düğüm” başlıklı 4 bölümden oluşan dizinin 2. Sezonu ise 4 bölüm olarak çekilecek ve içinde 8 hikâye yer alacak.

Vedasıyla herkesi yıkmıştı! Birce Akalay'dan sevindiren haber geldi - Resim : 1

MEZARLIK DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR YER ALIYOR?

ANS Productions ve Evrensel Film imzalı dizide Birce Akalay Özel Suçlar Birimi Başkomiseri Önem Özülkü’ye hayat veriyor. Hakan Meriçliler, Olgun Toker, Şehsuvar Aktaş, Cem Sürgit, Berna Öztürk ve Sezgin Uzunbekiroğlu’nu buluşturan dizi “Kadın cinayetlerini sarsıcı bir dille ele alıyor. Dizi “Her şey vücut bulduğu köklere geri döner. Bedenimiz toprak olur, kanımız su, ısımız ateş, soluğumuz hava… Ahenkle doğanlar, ahenkle ölürler…” sloganıyla çekilmişti.

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