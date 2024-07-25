Öksürük ve Balgamı Şipşak Kesip İyileştiren Kür : Üstelik 3 Malzeme Yeterli Oluyor
Öksürük ve balgamdan kurtaran kür. Bu kür sayesinde öksürük, balgam ve gıcık sorunundan kurtulabileceksiniz.
Öksürük ve balgam rahatsızlığı, özellikle soğuk havalarda sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu rahatsızlık, kişinin günlük aktivitelerini olumsuz etkileyebilir ve genellikle halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerle birlikte görülür. Ancak merak etmeyin, doğal yöntemlerle bu rahatsızlıktan kurtulmak mümkün. İşte size öksürük ve balgamı şipşak kesip iyileştiren kür, üstelik sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor.
KARABİBER-BAL İKİLİSİYLE BALGAMLI ÖKSÜRÜĞE SAVAŞ AÇIN
Gıcığı kesen, balgamı etkili şekilde söktürmeyi sağlayan ve öksürüğü yumuşatan karabiber-bal karışımı ile kısa sürede hastalığı yenmek mümkün oluyor. Bu tarifi yapmak için;
1 çay kaşığı karabiber,
2 tatlı kaşığı bal,
1 su bardağı kaynamış ılımış su kullanılıyor.
Balı ve karabiberi macun kıvamına getirip ılımış su içerisine alarak tüketmek, birkaç gün içerisinde kronik öksürüğünüzden kurtulmanızı mümkün kılıyor.
SOĞAN SUYU
1 bütün soğanın suyunu sıkarak tüketmek, vücuttaki tüm enfeksiyonları ve toksinleri atmayı sağlıyor. Düzenli tüketim ile birlikte soğan suyu sayesinde bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıklara karşı koruma sağlamak da mümkün oluyor.
SİYAH TURP-BAL
Öksürüğün düşmanları sayıldığında ilk sıralarda gelen siyah turp ve bal karışımı da şıp diye etki eden tarifler arasında yer alıyor. Bu karışımı yapmak için siyah turpu iyice yıkayıp baş kısmını kapak gibi kesmek gerekiyor. Sonrasında kesilen kısmı atıp turpun içini oymak yeterli oluyor. Oyulan turp içerisine bal koyup ilk başta kesilen kısmı kapak olarak kullanarak hazırlanan tarif, 1 gece bekletildikten sonra tüketime hazır hâle geliyor.
ÜZÜM PEKMEZİ
Doğanın şifalı kolları arasında güvende hissetmek istiyorsanız üzüm pekmezi de tüketebilirsiniz. Bu besin, öksürüğü yumuşatan ve balgam söktürme etkisi sayesinde öne çıkıyor. Günde 1 kaşık yenen üzüm pekmezi ile uzun vadede çelik gibi bağışıklık sistemine de sahip olunabiliyor.
MEYAN KÖKÜ
Demlenen meyan kökü, balgamdan tek seferde ve hızla kurtulmanızı sağlıyor. Öksürüğe karşı oldukça etkili olan bu bitki sayesinde balgamdan kurtularak öksürüğe son verilebiliyor.
EV YAPIMI ÖKSÜRÜK ŞURUBU TARİFİ
Özellikle çocuklara kış ayında takviyede bulunmak önem taşıyor. Bağışıklığı çabuk düşen çocukların, yaşlıların, kronik hastaların bağışıklığını güçlendirmek için ev yapımı öksürük şurubunu yapmak yeterli oluyor. Bu şurup sayesinde mucizevi bir şekilde hastalıklardan kimyasallara maruz kalmadan kurtulmak mümkün oluyor. İşte doğanın hediyelerini bir araya toplayarak hazırlanan ev yapımı öksürük şurubu tarifi!
Malzemeler
5 yemek kaşığı süzme bal,
2 diş sarımsak,
1 kaşık tarçın,
1 adet soğan,
1 tatlı kaşığı zencefil,
2 adet karanfil,
1 tam limon suyu,
1.5 su bardağı kaynar su.
Bu karışımı hazırlamak için öncelikle soğan ve sarımsakları küçük küçük doğrayın. Sonrasında 2 su bardağı kaynar su içerisine atarak beklemeye alın.
Sarımsak ve soğanı beklettikten sonra tanelerini bırakarak özlerini alın ve bir kavanoz içerisine dökün.
Bal, limon suyu, tarçın, karanfil ve zencefili karıştırıp macun hâline getirin ve soğan-sarımsak özünün içerisine ekleyerek çalkalayın.
Öksürük şurubunu sabah-akşam tok karna 1 yemek kaşığı olarak tüketin ve öksürükten kurtulun.