Öksürük ve Balgamı Şipşak Kesip İyileştiren Kür : Üstelik 3 Malzeme Yeterli Oluyor

SOĞAN SUYU

1 bütün soğanın suyunu sıkarak tüketmek, vücuttaki tüm enfeksiyonları ve toksinleri atmayı sağlıyor. Düzenli tüketim ile birlikte soğan suyu sayesinde bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıklara karşı koruma sağlamak da mümkün oluyor.

SİYAH TURP-BAL

Öksürüğün düşmanları sayıldığında ilk sıralarda gelen siyah turp ve bal karışımı da şıp diye etki eden tarifler arasında yer alıyor. Bu karışımı yapmak için siyah turpu iyice yıkayıp baş kısmını kapak gibi kesmek gerekiyor. Sonrasında kesilen kısmı atıp turpun içini oymak yeterli oluyor. Oyulan turp içerisine bal koyup ilk başta kesilen kısmı kapak olarak kullanarak hazırlanan tarif, 1 gece bekletildikten sonra tüketime hazır hâle geliyor.