Güldür Güldür Show'da yeni dönem. Ecem Erkek'in hayranlarını sevindirecek anlaşma

BKM Film imzalı komedi programı "Güldür Güldür Show", uzun yıllardır seyircileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Ancak son zamanlarda kadro değişikliğiyle gündeme gelmiş ve Ecem Erkek'in veda etmesiyle izleyicileri üzmüştü. Ancak son gelişmelere göre Ecem Erkek'in tekrar "Güldür Güldür Show" ekibine dahil olacağı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Güldür Güldür Show’un sezon finali yaklaşırken yeni sezon çalışmaları da bir yandan başladı. Sonbaharda başlayacak 12. Sezonun oldukça hareketli geçeceği öğrenildi. Kulislerden sızan bilgilere göre fenomen programın unutulmaz karakteri Naime’ye hayat veren Ecem Erkek ekibe geri dönecek.

Öte yandan bir sakız markasının yüzü olan başarılı oyuncu rol aldığı film projelerine bir yenisini ekleyecek. Ecem Erkek Sky Film ile ASC Film imzalı “Gelin Takımı” filminde Şebnem Bozoklu, Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya’yla kamera karşısına geçecek. Filmin çekimleri 25 Mayıs’ta başlayacak.