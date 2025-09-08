Harita Kırmızıya Döndü, Alarm Verildi! Meteoroloji'den O İllerde Yaşayanlara Uyarı Üstüne Uyarı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu bölgeleri bugün parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in büyük bölümü ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.

Yağışların özellikle Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir’de kuvvetli olacağı belirtildi. Meteoroloji, bu illerde 'sarı' kod ilan etti. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu’da 3 ila 5 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedildi. Rüzgârın, kuzeyde kuzey yönlerden, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Doğu kesimler ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak bekleniyor. İstanbul ve Bursa’da gök gürültülü yağış ihtimali var.

Ege: Afyonkarahisar’da sağanak görülecek, kıyı şehirlerde (İzmir, Muğla, Denizli) hava açık olacak.

Akdeniz: Bölge genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Antalya ve Adana’da yağış aralıklı etkili olacak.

İç Anadolu: Tüm bölgede sağanak yağış bekleniyor. Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir’de yağışlar kuvvetli olacak.

Batı Karadeniz: Düzce, Bolu ve Zonguldak çevrelerinde sağanak görülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz: Samsun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde sağanak etkili olacak.

Doğu Anadolu: Genel olarak az bulutlu, yalnızca Ardahan çevrelerinde sağanak ihtimali bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Siirt’te hava az bulutlu ve açık geçecek.

Kaynak: Haber Merkezi