Harita Kırmızıya Döndü, Alarm Verildi! Meteoroloji'den O İllerde Yaşayanlara Uyarı Üstüne Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir’de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sarı kod verildi. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun büyük kısmında ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Son Güncelleme:
Harita Kırmızıya Döndü, Alarm Verildi! Meteoroloji'den O İllerde Yaşayanlara Uyarı Üstüne Uyarı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu bölgeleri bugün parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in büyük bölümü ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.

Harita Kırmızıya Döndü, Alarm Verildi! Meteoroloji'den O İllerde Yaşayanlara Uyarı Üstüne Uyarı - Resim : 1

Yağışların özellikle Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir’de kuvvetli olacağı belirtildi. Meteoroloji, bu illerde 'sarı' kod ilan etti. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu’da 3 ila 5 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedildi. Rüzgârın, kuzeyde kuzey yönlerden, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Harita Kırmızıya Döndü, Alarm Verildi! Meteoroloji'den O İllerde Yaşayanlara Uyarı Üstüne Uyarı - Resim : 2

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Doğu kesimler ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak bekleniyor. İstanbul ve Bursa’da gök gürültülü yağış ihtimali var.
Ege: Afyonkarahisar’da sağanak görülecek, kıyı şehirlerde (İzmir, Muğla, Denizli) hava açık olacak.
Akdeniz: Bölge genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Antalya ve Adana’da yağış aralıklı etkili olacak.
İç Anadolu: Tüm bölgede sağanak yağış bekleniyor. Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir’de yağışlar kuvvetli olacak.
Batı Karadeniz: Düzce, Bolu ve Zonguldak çevrelerinde sağanak görülecek.
Orta ve Doğu Karadeniz: Samsun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde sağanak etkili olacak.
Doğu Anadolu: Genel olarak az bulutlu, yalnızca Ardahan çevrelerinde sağanak ihtimali bulunuyor.
Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Siirt’te hava az bulutlu ve açık geçecek.

Meteoroloji'den Ankara İçin Alarm! Yarın Gece BaşlıyorMeteoroloji'den Ankara İçin Alarm! Yarın Gece BaşlıyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sağanak yağış Meteoroloji
Son Güncelleme:
Ali Koç Sonunda Sessizliğini Bozdu! Meğer Mourinho'yu Bu Yüzden Kovmuş... Meğer Mourinho'yu Bu Yüzden Kovmuş
Uzmanlardan Kritik Uyarı: Bu Gıdaları Buzdolabı Kapağında Saklayan Bir Kez Daha Düşünsün Uzmanlardan Kritik Uyarı: Bu Gıdaları Buzdolabı Kapağında Saklayan Bir Kez Daha Düşünsün
14 Sosyal Medya Hesabına 'Halkı Kin ve Tahrik'ten İşlem! 14 Sosyal Medya Hesabına 'Halkı Kin ve Tahrik'ten İşlem!
Sosyal Medyaya Erişim Sorunu! Bant Daraltması mı, Arıza mı? Sosyal Medyaya Erişim Sorunu! Bant Daraltması mı, Arıza mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Sokağa Çağrı' Tartışması Alevlendi: Özel'den Flaş Yanıt! 'Sokağa Çağrı' Tartışması Alevlendi: Özel'den Flaş Yanıt!
Sosyal Medyaya Erişim Sorunu! Bant Daraltması mı, Arıza mı? Sosyal Medyaya Erişim Sorunu! Bant Daraltması mı, Arıza mı?
Harita Kırmızıya Döndü, Alarm Verildi! Meteoroloji'den O İllerde Yaşayanlara Uyarı Üstüne Uyarı Harita Kırmızıya Döndü, Alarm Verildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel'e Seslendi: 'Herkes Yargı Sonucunu Beklemeli' Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel'e Seslendi
Filenin Sultanları İçin Planlanan Kutlama İptal Edildi Filenin Sultanları İçin Planlanan Kutlama İptal Edildi