Meteoroloji'den Ankara İçin Alarm! Yarın Gece Başlıyor

Meteoroloji Ankara ve çevre iller için alarm verdi. Son tahminlere göre yarın geceden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den Ankara İçin Alarm! Yarın Gece Başlıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın gece ilk saatlerden itibaren Ankara, sabah saatlerinden itibaren Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerindeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın aralıklı ve yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

