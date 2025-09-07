Gök Gürüldeyecek! 4 İle Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji, 4 il için sarı kodlu sağanak uyarısı yaptı. Gök gürültülü kuvvetli yağı nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.

Gök Gürüldeyecek! 4 İle Kuvvetli Sağanak Uyarısı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Karadeniz Bölgesi'nde yer alan dört il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yayımladı. Uyarıya göre, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde gün içinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteorolojinin değerlendirmelerine göre, sağanak yağışın etkili olması beklenen diğer iller şu şekilde:

İç Anadolu ve Batı Karadeniz: Ankara, Eskişehir, Nevşehir, Konya, Bolu, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Çorum.

Akdeniz: Burdur, Denizli, Antalya, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Hatay.

RENK KODLARININ ANLAMLARI NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan renk kodları şu şekilde tanımlanıyor:

Yeşil: Olağan dışı meteorolojik bir durum beklenmiyor.

Sarı: Potansiyel tehlike taşıyan hava olayları; dikkatli olunmalı.

Turuncu: Tehlikeli hava koşulları; hasar ve kayıp riski var, önlem alınmalı.

Kırmızı: Çok tehlikeli durumlar; can ve mal güvenliği açısından ciddi risk söz konusu.

Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı Gelmişti: İstanbul'u Sağanak Vurdu, Yağışlar Kaç Gün Sürecek?Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı Gelmişti: İstanbul'u Sağanak Vurdu, Yağışlar Kaç Gün Sürecek?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Sağanak yağış
Güzellik Merkezi Sahibi Kadının Şüpheli Ölümü: Evinde Cansız Halde Bulundu Güzellik Merkezi Sahibi Kadının Şüpheli Ölümü
Saç Düzleştiricilerde Hayati Tehlike: Bilim İnsanları Peş Peşe Uyardı Saç Düzleştiricilerde Hayati Tehlike: Bilim İnsanları Peş Peşe Uyardı
İsrail'in Saldırısında Katledilmişti... Dışişleri'nden Ayşenur Ezgi Eygi İçin Anma Mesajı Dışişleri'nden Ayşenur Ezgi Eygi İçin Anma Mesajı
İstanbul Depreminin Şiddetini Açıkladı! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Sadece O Bölgeyi İşaret Etti İstanbul Depreminin Şiddetini Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
'Antalya Operasyonu' Derinleşecek mi? Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda Tayyar, Tarih Verdi... Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda
Okan Buruk'tan Flaş Osimhen Açıklaması Okan Buruk'tan Flaş Osimhen Açıklaması
Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu! Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu!
Gök Gürüldeyecek! 4 İle Kuvvetli Sağanak Uyarısı Gök Gürüldeyecek! 4 İle Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Boko Haram'dan Kanlı Saldırı... Onlarca Ölü! Boko Haram'dan Kanlı Saldırı... Onlarca Ölü!