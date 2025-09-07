Gök Gürüldeyecek! 4 İle Kuvvetli Sağanak Uyarısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Karadeniz Bölgesi'nde yer alan dört il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yayımladı. Uyarıya göre, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde gün içinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteorolojinin değerlendirmelerine göre, sağanak yağışın etkili olması beklenen diğer iller şu şekilde:

İç Anadolu ve Batı Karadeniz: Ankara, Eskişehir, Nevşehir, Konya, Bolu, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Çorum.

Akdeniz: Burdur, Denizli, Antalya, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Hatay.

RENK KODLARININ ANLAMLARI NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan renk kodları şu şekilde tanımlanıyor:

Yeşil: Olağan dışı meteorolojik bir durum beklenmiyor.

Sarı: Potansiyel tehlike taşıyan hava olayları; dikkatli olunmalı.

Turuncu: Tehlikeli hava koşulları; hasar ve kayıp riski var, önlem alınmalı.

Kırmızı: Çok tehlikeli durumlar; can ve mal güvenliği açısından ciddi risk söz konusu.

