Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı Gelmişti: İstanbul'u Sağanak Vurdu, Yağışlar Kaç Gün Sürecek?

Eylül ayının başlamasıyla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönmeye başladı. İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, kent genelinde aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji tahminlerine göre yağışların hafta sonu boyunca süreceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık geçecek.

SARI KODLU UYARI

İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği, beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Düzce ve Bolu’nun batısı için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olması istendi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yağışların hafta sonu boyunca aralıklarla süreceğini belirtti. Çelik, yağışlı havayla birlikte sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarına kademeli olarak düşeceğini ifade etti.

Ankara’da üç gün boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklıkların yarın 30, pazar günü 26, pazartesi ise 23 dereceye düşeceği bildirildi. İstanbul’da yarın ve pazartesi günü yerel yağış görüleceği, sıcaklıkların 27-28 derece civarında seyredeceği açıklandı. İzmir’de ise yağış beklenmezken, sıcaklıkların 32-33 derece arasında olacağı kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi