Sahte İlanlarla 225 Milyon Liralık Vurgun! Hesaplara El Konuldu, 34 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya ve internet üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran 34 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyon kapsamında 225 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Gözaltına alınanlardan 14’ü tutuklanırken 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 dolandırıcılık şüphelisinin yakalandığını, bunlardan 14’ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, jandarma ekiplerince Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli; Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

SAHTE İLANLARLA VURGUN

Şüphelilerin, sosyal medya platformlarında sahte "motosiklet" ilanı vererek, internet üzerinden kumar uygulamaları kurulumunu sağlayarak ve sahte "yatırım danışmanlığı ile tarım kredisi" ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

HESAPLARA EL KONULDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda şüphelilere ait yaklaşık 225 milyon TL değerindeki 30 konut, 6 araç ve 40 banka hesabına el konuldu.

14 TUTUKLAMA

Yakalanan 34 şüpheliden 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer zanlılarla ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Kırmızı Bültenle Aranan Suçlulara Beş Ülkede Operasyon! Türkiye'ye GetirildilerKırmızı Bültenle Aranan Suçlulara Beş Ülkede Operasyon! Türkiye'ye GetirildilerGüncel
Mersin’de 3,5 Milyon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 8 Şüpheli GözaltındaMersin’de 3,5 Milyon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 8 Şüpheli GözaltındaGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Ali Yerlikaya Operasyon
Son Güncelleme:
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Çok Kuvvetli Geliyor... İstanbul ve Ankara Listede Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı
Böyle Maç Mı Kazanacaksınız! Galatasaray’ın Devler Ligi'ndeki Rakibinden Hain Plan: Tüm Hukukçuları Devreye Soktular Aslan İçin Hain Plan
Mersin’den Acı Haber: Özel Harekat Polisi Eğitim Sırasında Şehit Oldu Mersin’de Özel Harekat Polisi Eğitim Sırasında Şehit Oldu
Yurtdışı Hayali Olanlar Uçak Biletlerinizi Alın! Yunanistan’dan Türk Vatandaşlarına Vize Kolaylığı: Tek Başvuruda Kapınızda Türk Vatandaşlarına Vize KolaylığI
ÇOK OKUNANLAR
CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor
PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'den Kötü Haber: Kulüpten Apar Topar Açıklama Geldi PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'den Kötü Haber
Üniversitelere Rektör Ataması... Boğaziçi Dikkat Çekti! Üniversitelere Rektör Ataması... Boğaziçi Dikkat Çekti!
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Çok Kuvvetli Geliyor... İstanbul ve Ankara Listede Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı
Erdoğan'dan Sürpriz Atama... İİT'den Dışişleri’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Atama