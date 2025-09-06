Sahte İlanlarla 225 Milyon Liralık Vurgun! Hesaplara El Konuldu, 34 Gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya ve internet üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran 34 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyon kapsamında 225 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Gözaltına alınanlardan 14’ü tutuklanırken 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 dolandırıcılık şüphelisinin yakalandığını, bunlardan 14’ünün tutuklandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, jandarma ekiplerince Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli; Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
SAHTE İLANLARLA VURGUN
Şüphelilerin, sosyal medya platformlarında sahte "motosiklet" ilanı vererek, internet üzerinden kumar uygulamaları kurulumunu sağlayarak ve sahte "yatırım danışmanlığı ile tarım kredisi" ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.
HESAPLARA EL KONULDU
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda şüphelilere ait yaklaşık 225 milyon TL değerindeki 30 konut, 6 araç ve 40 banka hesabına el konuldu.
14 TUTUKLAMA
Yakalanan 34 şüpheliden 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer zanlılarla ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: İHA