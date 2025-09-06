Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Çok Kuvvetli Geliyor... İstanbul ve Ankara Listede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yetkililer, öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Düzce, Eskişehir, Yozgat ve Çorum çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağına dikkat çekti. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği açıklandı. Rüzgârın ise kuzeyli yönlerden, Güneydoğu’da ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

8 KENT İÇİN 'SARI' ALARM

Meteoroloji tarafından şiddetli sağanak nedeniyle sarı alarm verilen illerimiz arasında Bursa, Kocaeli, Bolu, Bilecik, Kütahya, Sakarya, Düzce ve Yalova yer alıyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak, yer yer kuvvetli. İstanbul 27°C.

Ege: İç kesimlerde yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar’da kuvvetli. İzmir 32°C.

Akdeniz: Batı kesimlerinde sağanak, Antalya 29°C.

İç Anadolu: Kuzey kesimlerde yağışlı, Eskişehir ve Yozgat’ta kuvvetli. Ankara 30°C.

Batı Karadeniz: Düzce’de kuvvetli yağış bekleniyor. Zonguldak 25°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Çorum çevrelerinde yağışlar kuvvetli olabilir. Trabzon 27°C.

Doğu Anadolu: Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışlı, diğer yerler az bulutlu. Erzurum 26°C.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, Diyarbakır 36°C, Gaziantep 35°C.

