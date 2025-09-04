Meteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve doğusunda sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Samsun’un doğusu ile Ordu çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı belirtilirken, Marmara’da rüzgarın yer yer saatte 60 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sivas ve Tokat çevreleri ile Adana’nın kuzeyi ve kıyıları, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye’nin kuzeyi ve Hatay’ın batı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Yağışların özellikle Samsun’un doğusu ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi’nde ise rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, yurdun iç kesimlerinde mevsim normallerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği açıklandı. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulundu.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeyden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa).

Ege: Az bulutlu ve açık.

Akdeniz: Batısı açık, doğusu parçalı bulutlu. Adana’nın kuzeyi ve kıyıları, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye’nin kuzeyi ve Hatay’ın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimler parçalı bulutlu. Sivas çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilir.

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Tokat çevrelerinde sağanak bekleniyor. Samsun’un doğusu ve Ordu çevresinde yağışlar kuvvetli olabilir.

Doğu Anadolu: Parçalı bulutlu. Kuzey kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.

