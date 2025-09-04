Adana’da Kayınpeder Dehşeti: Damadını Pompalı Tüfekle Öldürdü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde aile dramı kanlı bitti. Kayınpeder İlhami A., damadı Berk Alkan’ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin yanına giden Berk Alkan (25), kayınpederi İlhami A. (57) tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu eşi C.A.’nın babasının evine giden Berk Alkan, 3 yaşındaki kızıyla vakit geçirdiği sırada kayınpederi İlhami A. ile tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İlhami A., pompalı av tüfeğini alarak damadı Alkan’a ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan genç adam olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Alkan’ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan kayınpeder İlhami A. emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

