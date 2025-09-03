Kan Donduran Cinayet: Cumhuriyet Savcısının Boğazını Kesti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bir restoranda boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Mustafa Can Gül tarafından katledilen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan

Savcıyı öldüren şahsın 19 yaşındaki Mustafa Can Gül olduğu bildirildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in olaya ilişkin paylaştığı ilk bilgilere göre, savcıyı katleden Mustafa Can GÜL isimli şahsın, savcı Kayhan’ın soruşturduğu bir şüpheli olmadığı kaydedildi.

Olayın, taraflar arasında çıkan tartışma sonucunda meydana geldiği değerlendirilirken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SAVCININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYA İLİŞKİN FLAŞ İDDİA

Gazeteci Ceylan Sever’in aktardığına göre, Savcı Ercan Kayhan’ın öldürüldüğü restoranın kendisine ait olduğu iddia edilirken, katilin ise daha önce bu restoranda çalıştığı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu için işten çıkarıldığı belirtildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, savcı Kayhan'ın öldürülmesinin ardından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, katilin yakalandığı bildirilirken, savcıya Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dilendi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan KAYHAN, Çekmeköy’de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun."

İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"03.09.2025 günü saat:21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN(E-58), önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜL(E-19) isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır.

112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde vefat etmiştir.

Şüpheli şahıs olay yerinde tarafımızca yakalanarak muhafaza altına alınmıştır."

BAKAN TUNÇ: HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZDÜ

Konuya ilişkin bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, X hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesinde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Savcımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

