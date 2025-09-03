Halit Yukay’ın Cansız Bedeni Denizden Çıkarıldı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında 4 Ağustos’ta teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından 68 metre derinlikte ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin dalgıçları tarafından yapılan zorlu operasyon sonucu, Yukay’ın bedeni tek parça halinde sudan çıkarıldı ve Bandırma’ya götürüldü. Kazaya dair geminin kara kutusu niteliğindeki cihaz yurt dışına gönderilerek detaylı incelemeye alındı.

SÜRTME İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, Halit Yukay’ın teknesine çarptığı iddia edilen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin önünde sürtme izleri tespit edildi. Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı’nın incelemesinde, gemi ve tekne üzerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirlendi. Kazadan önce ve sonra geminin çeşitli limanlarda çekilen fotoğrafları ile güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına girdi. Kaptan Cemal Tokatlıoğlu, önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazıyla tutuklanmıştı. Kaptanın, kazadan önce otomatik kaptan sistemini açarak yerini terk ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

TATLITUĞ'UN İFADESİNE BAŞVURULDU

Soruşturma kapsamında Halit Yukay’ın yakın arkadaşı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un da ifadesine başvuruldu. Tatlıtuğ, 4 Ağustos’ta yaptıkları telefon görüşmesinde Yukay’ın sesinin rahat olduğunu ve havanın iyi olduğunu söylediğini aktardı. Tatlıtuğ, o tarihten sonra defalarca aramasına rağmen arkadaşına ulaşamadığını belirtti.

Kaynak: Sabah Gazetesi