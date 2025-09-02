İş İnsanı Halit Yukay’ın Ölümünde Yeni İpuçları, Korkunç İhtimal DNA Testindeki İlk Adımda Ortaya Çıktı

Yalova’dan Bozcaada'ya gitmek üzere teknesiyle açılan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan iş insanı Halit Yukay'ın cenazesinin denizden çıkarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Yukay’ın cansız bedeninden alınan bir parça DNA testi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yukay’ın ceset bütünlüğünün bozulabileceği öngörülüyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

4 Ağustos'ta Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay'ın teknesi Balıkesir'in Erdek İlçesi'nin 7 mil açığında parçalanmış halde bulunmuştu.

Teknenin bulunmasının ardından iş insanını arama çalışmaları başlatılmıştı. Halit Yukay'ın cansız bedenine 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılmıştı.

İş İnsanı Halit Yukay’ın Ölümünde Yeni İpuçları, Korkunç İhtimal DNA Testindeki İlk Adımda Ortaya Çıktı - Resim : 1
Hayatını kaybeden iş insanı Halit Yukay

Yukay’ın cansız bedenini denizin 68 metre derinliğinden çıkarma çalışmaları sürerken, cenazeden alınan bir parça, DNA testi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yukay’ın ceset bütünlüğünün bozulma riski olduğu için çalışmaların yavaş ilerlediği öğrenildi.

İş İnsanı Halit Yukay’ın Ölümünde Yeni İpuçları, Korkunç İhtimal DNA Testindeki İlk Adımda Ortaya Çıktı - Resim : 2
İş insanın parçalanmış teknesi

GEMİ TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA

Öt yandan Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri de ortaya çıktı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde; kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edilirken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile 'Arel 7'nin rotasını mercek altına aldı.

İş İnsanı Halit Yukay’ın Ölümünde Yeni İpuçları, Korkunç İhtimal DNA Testindeki İlk Adımda Ortaya Çıktı - Resim : 3

KAZA SONRASI DİKKAT ÇEKEN İZ

Aynı zamanda gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi. Kazadan önce üzerinde iz bulunmayan geminin kaza sonrasında çekilen fotoğrafında önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.

İş İnsanı Halit Yukay’ın Ölümünde Yeni İpuçları, Korkunç İhtimal DNA Testindeki İlk Adımda Ortaya Çıktı - Resim : 4

Soruşturma çerçevesinde geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin olduğu kısımdan alınan numuneler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi.

İnceleme sonucunda; Halit Yukay'ın parçalanan teknesi ile 'Arel 7'nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi.

İş İnsanı Halit Yukay’ın Ölümünde Yeni İpuçları, Korkunç İhtimal DNA Testindeki İlk Adımda Ortaya Çıktı - Resim : 5

Kriminal rapora göre; geminin tahrip olan ve 'çarpma bölgesi' olarak değerlendirilen kısmından alınan mikro düzeydeki örneklerle, Halit Yukay'ın teknesinden alınan örneklerdeki renk ve katmanların benzer fiziki yapıda olduğu tespit edildi.

Halit Yukay’ın Şüpheli Ölümünde 16 Dakikalık Gizem! Sır Perdesi AralanıyorHalit Yukay’ın Şüpheli Ölümünde 16 Dakikalık Gizem! Sır Perdesi AralanıyorGüncel

Halit Yukay'la Son Konuşmasını Anlattı: 'Bir Ses Duydum...'Halit Yukay'la Son Konuşmasını Anlattı: 'Bir Ses Duydum...'Gündem

Kaynak: DHA

Etiketler
Bozcaada Halit Yukay Yalova
Son Güncelleme:
Bakanlık Marka Marka Açıkladı! O Ürünler Raflardan Toplatılıyor! Evinizde Varsa Hemen Çöpe Atın Bakanlık Marka Marka Açıkladı! Evinizde Varsa Hemen Çöpe Atın
En Mutlu Günleri Faciayla Bitti! Genç Fitness Eğitmeni İki Bacağını Kaybetti En Mutlu Günleri Faciayla Bitti
Meyvelerin Kraliçesi Olarak Biliniyor, C Vitamini, Bakır, Fosfat... Faydası Saymaka Bitmiyor Meyvelerin Kraliçesi Olarak Biliniyor, C Vitamini, Bakır, Fosfat... Faydası Saymaka Bitmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Sinop' Yanıtı: 'Ah Ülkem Ne Hallere Kaldı' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Sinop' Yanıtı
ÇOK OKUNANLAR
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi! Canlı Yayında Şok Sözler: 'Mahkeme Başkanı Değilsin, Hüküm Veremezsin' Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
Antalya'da Acı Olay: Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu
CHP İstanbul Kongresi İptal! Özgür Çelik ve Yönetim Görevden Alındı CHP İstanbul Kongresi İptal