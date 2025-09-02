İş İnsanı Halit Yukay’ın Ölümünde Yeni İpuçları, Korkunç İhtimal DNA Testindeki İlk Adımda Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

4 Ağustos'ta Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay'ın teknesi Balıkesir'in Erdek İlçesi'nin 7 mil açığında parçalanmış halde bulunmuştu.

Teknenin bulunmasının ardından iş insanını arama çalışmaları başlatılmıştı. Halit Yukay'ın cansız bedenine 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılmıştı.

Hayatını kaybeden iş insanı Halit Yukay

Yukay’ın cansız bedenini denizin 68 metre derinliğinden çıkarma çalışmaları sürerken, cenazeden alınan bir parça, DNA testi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yukay’ın ceset bütünlüğünün bozulma riski olduğu için çalışmaların yavaş ilerlediği öğrenildi.

İş insanın parçalanmış teknesi

GEMİ TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA

Öt yandan Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri de ortaya çıktı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde; kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edilirken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile 'Arel 7'nin rotasını mercek altına aldı.

KAZA SONRASI DİKKAT ÇEKEN İZ

Aynı zamanda gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi. Kazadan önce üzerinde iz bulunmayan geminin kaza sonrasında çekilen fotoğrafında önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.

Soruşturma çerçevesinde geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin olduğu kısımdan alınan numuneler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi.

İnceleme sonucunda; Halit Yukay'ın parçalanan teknesi ile 'Arel 7'nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi.

Kriminal rapora göre; geminin tahrip olan ve 'çarpma bölgesi' olarak değerlendirilen kısmından alınan mikro düzeydeki örneklerle, Halit Yukay'ın teknesinden alınan örneklerdeki renk ve katmanların benzer fiziki yapıda olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA