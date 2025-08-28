Halit Yukay'la Son Konuşmasını Anlattı: 'Bir Ses Duydum...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43), 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeninin çıkarılması için bölgeye gelen ‘TCG Işın’ gemisi, kuvvetli rüzgar ve dalga nedeniyle çalışmalarına başlayamadı. Dün deniz altında insansız su altı robotu (ROV) ile görüntüleme yapan Deniz Kuvvetleri personelinin, hava muhalefetine bağlı olarak çalışmalarına başlaması bekleniyor.

TATLITUĞ SON KONUŞMALARINI ANLATTI

Öte yandan, soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un ifadesine ulaşıldı. Yukay’la son konuşan kişi olan Tatlıtuğ, “'Her şey kontrol altında merak etme’ dedikten sonra, sağanak bir rüzgarın içine girmiş bir ses duydum” dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Yukay'la yaptığı son görüşmeyi anlattı

'HER ŞEY YOLUNDA' DEMİŞ

Tatlıtuğ ifadesinde, “En son 4 Ağustos Pazartesi günü saat 17.09'da kendisi ile 37 saniye WhatsApp hattı üzerinden telefon görüşmem oldu. Yunanistan'da olduğum için ve Yalova'dan avara olan arkadaşım, bölgeden dolayı telefon çekmediği için, bu kanaldan görüşme yapıyorduk. Bunun öncesinde saat 14.28'de Halit Yukay’dan telefon geldi, müsait olamadığım için telefonu açamadım. Hemen arkasından Halit Yukay’dan 14.29'da, “Kıvanç selamlar servis geldi. Yarın parçayı gelip takacaklar. Ben de yola çıktım. Yarın yanındayım, çok selamlar” yazdı. 15.10'da kendisini aradım, cevap vermedi denizde olduğu için. 15.14'te geri aradı, yine ben cevap veremedim. Karşılıklı meşgul durumumuz oldu. 17.09'da ben onu aradığımda telefonuma cevap verdi. 37 saniyelik bir görüşmemiz oldu. Sesi gayet rahattı ve gürültüsüz bir yerden geliyordu. Kendisi ile telefonla konuştuğumda, bana her şeyin yolunda olduğunu, yola çıktığını ve havanın da kötü olmadığını, her şeyin gayet güzel gittiğini, bana son derece rahat bir ses tonuyla söyledi” dedi.

SÜREKLİ MESAJ ATMIŞ

Halit Yukay’ın yaptıkları programa göre bir gece Bozcaada’da konakladıktan sonra hava durumuna göre seyrine devam edeceğini ve 8 Ağustos’ta Halit Yukay’ın eşi, çocukları, kendi eşi ve oğlu ile teknesi olan bir çift ve çocukları ile Yunanistan tatillerine devam edeceklerini kaydeden Kıvanç Tatlıtuğ, ifadesine şöyle devam etti:

“17.09'da telefonla konuştuktan sonra 37’nci saniyede ben kendisine lokasyonu sordum, ‘Neredesin tam olarak’ diye. O da bana, ‘Kardeşim Marmara Adası'na yaklaştım. Akşama da Bozcaada'da olacağım. Hava kararmadan önce’ dedi. ‘Her şey kontrol altında, merak etme’ dedikten sonra, ben kendisinden yine bana tam olarak lokasyonunu söylemesini istedim. ‘Lokasyonunu söyle, gideceğin yerin hesabını ben de yapacağım’ dedim. Lokasyon konuşmasından hemen sonra, sağanak bir rüzgarın içine girmiş bir ses duydum. Marmara Adası bölgesinde telefonun belli başlı yerlerde çekmediğine şahit oldum. Bundan 4 hafta önce kendi teknemi, Yalova'dan aynı rota üzerinden Halit Yukay ile beraber götürdük. Ondan dolayı telefon çeker, bir süre sonra konuşuruz diye telaş etmedim. Ara ara sürekli aramalara ve mesaj göndermelere devam ettim."

Halit Yukay'ın cansız bedeni kaybolduktan 19 gün son bulundu

Arkadaşının şarjının bittiğini düşündüğünü dile getiren Tatlıtuğ, "Daha sonra Halit Yukay’ın ekibinden Eren'e telefon açtım. Kendisi bu durumun, yani Halit'in telefonlara cevap vermeme durumunun, oradaki hattın gitmiş olmasından dolayı olabileceğini, normalde seyirdeyken böyle ulaşılamadığı durumların az olduğu, ama telaş etmememiz gerektiğini, daha sonrasında kendisinin de aramaya devam edeceğini söyledi. İyi bir denizci olduğu için Bozcaada'dan sonra hava kötü olursa, Çeşme’de konaklayabileceği bilgisine ulaştım. O süre zarfında Halit'e ulaşamayanlar çoğaldığı için, gerekli mecralar durumdan bilgilendirildi. O gün bu gündür kardeşimizi arıyoruz.” dedi.

NE OLMUŞTU?

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamayan Yukay'ın yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler arama çalışması başlatırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Ekiplerin incelemesinde; parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Halit Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirlendi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış yaptığı teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görüldü.

CENAZESİ DENİZDEN ÇIKARILAMADI

Halit Yukay’ın arama çalışmalarının 19'uncu gününde, Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde bulunan cansız bedenini çıkarma çalışmalarına, kuvvetli rüzgar ve dalga nedeniyle başlanamadı. Çalışmalara katılmak için 26 Ağustos'ta bölgeye gelen, Türk Deniz Kuvvetleri'nin iki kurtarma ve yedekleme gemisinden biri olan 'TCG Işın' da olumsuz hava şartları nedeniyle demir atamadı. Dün deniz altında ROV ile cenazeyi bir kez daha görüntüleyen Deniz Kuvvetleri personelinin, hava muhalefetine bağlı olarak çalışmalarına başlaması beklenirken, Yukay’ın cansız bedeninin asansör sistemiyle deniz dibine inecek olan dalgıçlar tarafından çıkarılması planlanıyor.

Kaynak: DHA