Türkiye’nin Yarım Asırlık Şirketinde Milyonluk Vurgun! Personelden Şeytani Plan

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa'da Gemlik Serbest Bölge'de bulunan Çimtaş işletmelerinde çalışan bir personelin akıl almaz vurgunu gündeme bomba gibi oturdu.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, Gümrük polisi ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

10 MİLYON TL’LİK VURGUN

Uzun yıllardan beri hesabına para aktardığı ve bu işlemlerden toplamda 10 mil TL üzerinde kazanç elde ettiği zanlı, sevk edildiği Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Zanlı, tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

ŞEYTANİ PLANI PES DEDİRTTİ! ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Gemlik Serbest Bölge'de bulunan Çimtaş işletmelerinde satın alma ve tamir işlerinden sorumlu bir çalışan, tamir işlerini değişim olarak gösterdiği, benzer ürünleri tekrar tamir ettirerek yeni gibi envantere kaydettiği, içeride bulunan plakaları farklı araçlara kopyaladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: İHA