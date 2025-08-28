Türkiye’nin Yarım Asırlık Şirketinde Milyonluk Vurgun! Personelden Şeytani Plan

Türkiye’nin yarım asırlık şirketi Çimtaş’ta skandal bir olay yaşandı. 5 bin çalışanı bulunan şirkette bir çalışanın 10 milyon TL'den fazla parayı zimmetine geçirmesi herkesi şoke etti. Akıl almaz şeytani oyunu ise pes dedirtti. İşte detaylar…

Türkiye’nin Yarım Asırlık Şirketinde Milyonluk Vurgun! Personelden Şeytani Plan
Bursa'da Gemlik Serbest Bölge'de bulunan Çimtaş işletmelerinde çalışan bir personelin akıl almaz vurgunu gündeme bomba gibi oturdu.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, Gümrük polisi ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

10 MİLYON TL’LİK VURGUN

Uzun yıllardan beri hesabına para aktardığı ve bu işlemlerden toplamda 10 mil TL üzerinde kazanç elde ettiği zanlı, sevk edildiği Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Zanlı, tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

TÜİK Açıkladı... Ekonomik Güven Endeksi 5 Ayın En Yüksek SeviyesindeTÜİK Açıkladı... Ekonomik Güven Endeksi 5 Ayın En Yüksek SeviyesindeEkonomi

ŞEYTANİ PLANI PES DEDİRTTİ! ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Gemlik Serbest Bölge'de bulunan Çimtaş işletmelerinde satın alma ve tamir işlerinden sorumlu bir çalışan, tamir işlerini değişim olarak gösterdiği, benzer ürünleri tekrar tamir ettirerek yeni gibi envantere kaydettiği, içeride bulunan plakaları farklı araçlara kopyaladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

