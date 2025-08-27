AKP'li Belediyeden Tartışma Yaratacak 'Kilometre' Şartı! Haremlik Selamlık Oteller Yetmedi, Sözleşmeye Bir de O Madde Eklendi...

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği İklim Çalıştayı’nda kadın ve erkek konuklar farklı otellerde kalacak. Oteller arasında en az 1 kilometre mesafe şartı sözleşmeye dahil edildi.

AKP'li belediye ilginç bir karara imza attı. Kentte düzenlenecek 'İklim Çalıştay'ında konukların haremlik selamlık şeklinde ağırlanması kararlaştırıldı. Konukların ayrı otellerde kalması yeterli görülmedi, bir de oteller arası mesafe şartı getirildi.

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği ‘İklim Çalıştayı’nda kadın ve erkek konukların ayrı otellerde konaklamasına karar verdi. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, etkinlikte, kadın ve erkek konuklar arasında otellerin en az 1 kilometre uzaklıkta olması şartı sözleşmeye dahil edildi. Konuklar haremlik selamlık biçiminde ağırlanacak.

AKP'li Belediyeden Tartışma Yaratacak 'Kilometre' Şartı! Haremlik Selamlık Oteller Yetmedi, Sözleşmeye Bir de O Madde Eklendi... - Resim : 1
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay

7 GÜN SÜRECEK

Toplam 200 konuğun katılacağı çalıştay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenecek ve 7 gün sürecek. Katılımcılar arasında öğrenciler, öğretmenler, öğretim üyeleri, çevreciler ve belediye personeli yer alacak. Tüm konuklar en az 3 yıldızlı otellerde ağırlanacak.

Tarihi henüz netleşmeyen çalıştay, yıl sonuna kadar yapılacak etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek.

Kaynak: Sözcü

Etiketler
Konya AKP
