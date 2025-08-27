CHP'nin Beyoğlu Mitingine İstanbul Valiliği'nden Ulaşım Yasağı! Metrolar Kapatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu akşam Beyoğlu’nda düzenleyeceği 50. mitingle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Valiliği, Beyoğlu'na ulaşımı yasakladı.

MİTİNGE ULAŞIM YASAĞI

Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane istasyonunun İstanbul Valiliği kararıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu. Kapama kararıyla birlikte İstiklal Caddesi, Vergi Dairesi ve Beyoğlu Belediyesi önü çıkışları da hizmet dışı bırakıldı.

Şişhane istasyonunun bazı çıkışları Valilik kararıyla kapatıldı

50. EYLEM BEYOĞLU'NDA

CHP lideri Özel, geçen hafta Sivas’ta yaptığı açıklamada, “Biz adalet için, eşitlik için, kardeşlik için, özgürlük için ve artık bu ülkede bir dönemin kapanıp bir dönemin açılması için 49’uncu kez meydandayız, alandayız. Gelecek hafta çarşamba günü akşam Beyoğlu’nda İnan Güney’e özgürlük için, İmamoğlu’na özgürlük için, bütün arkadaşlarımıza özgürlük için 50’nci eylemi Beyoğlu’nda yapıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

