CHP'den Beyoğlu'nda Miting! Yeri ve Saati Belli Oldu

CHP, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temasıyla sürdürdüğü miting serisinin bu haftaki adresi Beyoğlu olacak. Parti, her hafta farklı bir ilçede düzenlediği etkinliklerle halkı buluşturmayı sürdürüyor.

ÖZGÜR ÇELİK DUYURDU

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mitingin 27 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da Beyoğlu Belediyesi önünde gerçekleştirileceğini açıkladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zalime karşı millet, zulme karşı adalet kazanacak! Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz. Millet iradesine sahip çıkmak için Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde Beyoğlu'ndayız. Tüm halkımızı Beyoğlu'na bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Seçilmiş Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB operasyonları kapsamında tutuklanmıştı. Güney'in yerine CHP'li Sefer Karaahmetoğlu başkanvekili seçilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi