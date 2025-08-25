CHP'den Beyoğlu'nda Miting! Yeri ve Saati Belli Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 27 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da Beyoğlu Belediyesi'nin önünde miting gerçekleştirecek. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz." sözleriyle mitingin detaylarını paylaştı.

CHP'den Beyoğlu'nda Miting! Yeri ve Saati Belli Oldu
CHP, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temasıyla sürdürdüğü miting serisinin bu haftaki adresi Beyoğlu olacak. Parti, her hafta farklı bir ilçede düzenlediği etkinliklerle halkı buluşturmayı sürdürüyor.

ÖZGÜR ÇELİK DUYURDU

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mitingin 27 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da Beyoğlu Belediyesi önünde gerçekleştirileceğini açıkladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zalime karşı millet, zulme karşı adalet kazanacak! Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz. Millet iradesine sahip çıkmak için Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde Beyoğlu'ndayız. Tüm halkımızı Beyoğlu'na bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Seçilmiş Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB operasyonları kapsamında tutuklanmıştı. Güney'in yerine CHP'li Sefer Karaahmetoğlu başkanvekili seçilmişti.

Özel'den Beyoğlu İddiası: 'Bir Üyemizi Rüşvetle Kandırmaya Çalıştılar'Özel'den Beyoğlu İddiası: 'Bir Üyemizi Rüşvetle Kandırmaya Çalıştılar'Siyaset
Beyoğlu Belediyesi'nin Başkanvekili Belli OlduBeyoğlu Belediyesi'nin Başkanvekili Belli OlduSiyaset

