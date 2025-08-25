Komisyonun Ardından İlk! DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan İle Görüşecek

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ardından DEM Parti İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile bu hafta içinde İmralı Cezaevi’nde görüşecek. Heyet, en son 5 Temmuz’da Öcalan ile bir araya gelmişti.

Son Güncelleme:
Komisyonun Ardından İlk! DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan İle Görüşecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bu hafta içinde İmralı Cezaevi’ne gitmeye hazırlanıyor. Heyette, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

KOMİSYONDAN SONRA İLK GÖRÜŞME

Görüşmenin tarihi henüz netleşmezken, heyetin bu ziyareti, TBMM’de kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun çalışmalarının ardından gerçekleşecek ilk görüşme olacak. TBMM’de kurulan komisyon, bugüne kadar 5 kez toplandı ve Türkiye’de barış, demokrasi ve kardeşlik temelli bir çözüm süreci için çalışmalarını sürdürüyor. DEM Parti İmralı Heyeti’nin Öcalan ile yapacağı görüşme, bu sürecin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Görüşmenin içeriğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Komisyonun Ardından İlk! DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan İle Görüşecek - Resim : 1

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "Bu hafta içinde heyetimizin İmralı'ya gitme olasılığı çok yüksektir. Büyük olasılıkla gidilecektir; ancak günü henüz belli değildir. Heyetimiz, bütün gelişmeleri Öcalan'a aktaracaktır. Çünkü yaklaşık bir aydır adaya gidilemedi. Bu bir ay içerisinde olan bütün gelişmeler aktarılacaktır. Öcalan'ın da yapacağı değerlendirmeler alınıp, dönülecektir. Beklentimiz bu yönde" dedi.

Komisyonun Ardından İlk! DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan İle Görüşecek - Resim : 2

EN SON GÖRÜŞME 5 TEMMUZ'DAYDI

Heyet, en son 5 Temmuz 2025’te Öcalan ile İmralı Cezaevi’nde bir araya gelmiş ve bu görüşmenin ardından Pervin Buldan ile Mithat Sancar’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceği açıklanmıştı.

DEM Parti'den İYİ Parti’nin 'Özerklik Talebi' İddialarına TepkiDEM Parti'den İYİ Parti’nin 'Özerklik Talebi' İddialarına TepkiSiyaset

DEM Parti'nin Komisyondan Talebi Belli OlduDEM Parti'nin Komisyondan Talebi Belli OlduSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
DEM Parti Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Abdullah Öcalan
Son Güncelleme:
'Adalet' İçin Adana'dan Yola Çıktılar, Ankara'ya Ulaştılar... İstikamet Silivri 'Adalet' İçin Yollarda... Ankara'ya Ulaştılar... İstikamet Silivri
‘Sanat Karın Doyurmaz’ Lafı Tarih Oluyor! FED’in ‘İşgücü Piyasası’ Raporundan Çarpıcı Sonuç: Sanat Tarihi IN Mühendislik OUT ‘Sanat Karın Doyurmaz’ Lafı Tarih Oluyor
AKP'liler Arasında Bile 'Bu Kadarı Olmaz' Dedirten Atamalar... Torpil Sınırları Aşmış! AKP'liler Arasında Bile 'Bu Kadarı Olmaz' Dedirten Atamalar
Araç Sahipleri Bayram Edecek! Benzin Ve Motorin Alımlarında 500 TL’ye Varan Dev İndirim: Tarihi Bitmeden Yetişen Depoları Bedavaya Fulleyecek Akaryakıt Alımlarında 500 TL’ye Varan Dev İndirim
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel-Hakan Sabancı Çiftiyle İlgili Bomba İddia... Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş
Prens Dizisinin Yakışıklı Kaptanı Çağlar Ertuğrul Yıllardır Beklediği Hayalini Gerçekleştirdi: Bugüne Kısmetmiş! Yıllardır Bu Anı Bekliyordu! Sonunda Gerçekleştirdi
TEM'de Zincirleme Kaza! Tüm Şeritler Trafiğe Kapatıldı, Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var TEM'de Zincirleme Kaza! Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
Bakan Duyurdu: Metro, Marmaray ve İZBAN… 30 Ağustos’ta Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak 30 Ağustos'ta 3 Şehirde Ulaşım Ücretsiz
CHP İstanbul İl Kongresi Davasında Kritik Gelişme: Ön Duruşma 21 Eylül’de CHP İstanbul İl Kongresi Davasında Kritik Gelişme