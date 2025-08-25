Komisyonun Ardından İlk! DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan İle Görüşecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bu hafta içinde İmralı Cezaevi’ne gitmeye hazırlanıyor. Heyette, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

KOMİSYONDAN SONRA İLK GÖRÜŞME

Görüşmenin tarihi henüz netleşmezken, heyetin bu ziyareti, TBMM’de kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun çalışmalarının ardından gerçekleşecek ilk görüşme olacak. TBMM’de kurulan komisyon, bugüne kadar 5 kez toplandı ve Türkiye’de barış, demokrasi ve kardeşlik temelli bir çözüm süreci için çalışmalarını sürdürüyor. DEM Parti İmralı Heyeti’nin Öcalan ile yapacağı görüşme, bu sürecin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Görüşmenin içeriğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "Bu hafta içinde heyetimizin İmralı'ya gitme olasılığı çok yüksektir. Büyük olasılıkla gidilecektir; ancak günü henüz belli değildir. Heyetimiz, bütün gelişmeleri Öcalan'a aktaracaktır. Çünkü yaklaşık bir aydır adaya gidilemedi. Bu bir ay içerisinde olan bütün gelişmeler aktarılacaktır. Öcalan'ın da yapacağı değerlendirmeler alınıp, dönülecektir. Beklentimiz bu yönde" dedi.

EN SON GÖRÜŞME 5 TEMMUZ'DAYDI

Heyet, en son 5 Temmuz 2025’te Öcalan ile İmralı Cezaevi’nde bir araya gelmiş ve bu görüşmenin ardından Pervin Buldan ile Mithat Sancar’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceği açıklanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi