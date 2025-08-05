Komisyon Toplantısı Sona Erdi: Kararların Nasıl Alınacağı Belli Oldu

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‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde Meclis’te kurulan komisyonun ilk toplantısı 8 saatin ardından sona erdi. Komisyonun adı "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oldu.

Meclis’teki ikinci toplantının Cuma günü 14.00’te yapılacağı bildirildi.

Karar mekanizamasının üye tam sayısının beşte üçü olmasına karar verildi.

Komisyon toplantısına, İçişleri Bakanı Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın da davet edildi.

TOPLANTININ ARDINDAN KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA

Komisyon toplantısının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kurtulmuş, “Türk-Kürt kardeşliği, coğrafyamızın asli kodudur. Çanakkale’de omuz omuza savaşanların torunlarıyız. Kaderdaşlık, yalnız savaş meydanlarında değil, alın terinde, acıda ve umutta da birlikte yürümektir. Bugün de bizler, halkın tam içinden çıkan akla yaslanarak, millî irfanı kuşanarak, tarihi bugünün anlayışıyla yeniden yorumlamak ve geleceği bu iradeyle kurmak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, komisyon çalışmalarının ‘halkın gözü önünde ve millet iradesi güvencesiyle’ ilerleyeceğine dikkat çekerken, “Bu süreç, Türk’ün de Kürt’ün de her kesimden yurttaşın ortak geleceğini ilgilendiren bir beka meselesidir. Dolayısıyla komisyonumuz, müzakereci bir istişare organı olarak hareket edecektir” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi