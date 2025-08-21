DEM Parti'den Komisyon Açıklaması: 'Bakış Açıları Farklı Ama Sorumluluk Belli'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Terörsüz Türkiye" sürecinin Meclis'e taşınması amacıyla kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun DEM Partili üyeleri, dünkü komisyon toplantısındaki konuşmalara dair yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, komisyonda üyesi olan olan siyasi partilerin iki gün boyunca dinlendiği ifade edildi.

Açıklamada, şehit aileleri ve Cumartesi Anneleri'nin de dinlendiği komisyonla ilgili "Öncelikle gerek yaşadığı acıları ve mağduriyetleri açık bir şekilde paylaşan gerekse de eleştiri, görüş ve önerilerini ifade eden tüm kişi, çevre ve kurumlara partimiz adına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

'SİYASETİN TARİHSEL ÖDEVLERİ VAR'

Bakış açılarının ve önerilerin arasındaki farkların bilincinde oldukları vurgulanan açıklamada DEM Partili üyeler, "Ancak dinlediğimiz kişi ve kurumların sürece dair desteklerinin, siyaset kurumuna tarihsel ödevler yüklediğinin de farkındayız. Acılar arasında hiyerarşi kuran, acıları birbiriyle yarıştıran anlayışlar karşısında politikanın, toplumsal sorunların çözümüne dair rolünü bir kez daha hatırlıyor ve hatırlatmak istiyoruz" dedi.

'TÜM SABOTE GİRİŞİMLERİNİN KARŞISINDAYIZ'

Açıklamada, tüm sunumların geçmişin yükünün ağırlığını hatırlattığı belirtilerek "Bu yükün ağırlığını hissediyoruz ve bu yükü bizden sonraki nesillerin üstüne bırakmamak için elimizden gelen tüm çabayı, komisyon faaliyetleri boyunca gösterme kararlılığımızı vurguluyoruz. Bu çerçevede, komisyon çalışmalarını dışarıdan yalan ve provokasyonlarla sabote etme, toplumda gelişmekte olan meşruiyeti baltalama, barış ve Kürt sorununun demokratik çözümü yönünde atılacak adımları engelleme amaçlı tüm girişimlerin karşısındaki kararlı duruşumuzu sürdürüyoruz" denildi.

