DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM’de yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun barış sürecinin toplumsallaşması ve hukuki güvenceye kavuşması için kritik olduğunu vurguladı.

DEM Parti'nin Komisyondan Talebi Belli Oldu
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun üçüncü toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Komisyonun bugünkü gündeminin, Kürt sorununun demokratik çözümüne yönelik önemli bir adım olduğunu belirten Koçyiğit, sürecin toplumsallaşmasının ve demokratik katılım mekanizmalarının genişletilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

'TESPİT YERİNE ÇÖZÜM GÜNDEMLEŞTİRİLMELİ'

Koçyiğit, akademisyenlerden barolara, hak örgütlerinden ilgili tüm kurumlara kadar, Kürt sorununun barışçıl çözümüne dair sözü ve çözüm önerisi olan herkesin komisyonda dinlenmesi gerektiğini vurguladı. “Tespit yerine çözüm, acıları yarıştırma yerine ortak geleceği inşa etme gündemleştirilmeli” diyen Koçyiğit, komisyonun ekim ayına kadar olan yol haritasını tartışacağını ve sürecin hukuki teminat altına alınmasının şart olduğunu belirtti.

'KAPSAYICI DEMOKRATİK ÇÖZÜM ADIMLARI BELİRLENMELİ'

Süreçte demokratik siyasete katılım kanallarının açılması, barışın hukuki güvenceye kavuşması ve çatışmalı dönemin antidemokratik yasalarının demokratik bir niteliğe dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Koçyiğit, “Kürt sorununun siyasal nedenlerini kapsamlı bir şekilde ele alarak, kapsayıcı demokratik çözüm adımları belirlenmeli. Barış ve çözüm dilinin her alana sirayet etmesi için teşvik edici bir rol oynanmalı” dedi.

'ŞEFFAF VE KAPSAYICI' VURGUSU

Koçyiğit, atılacak adımların yalnızca Kürt sorununu değil, bu sorundan kaynaklanan tüm demokrasi sorunlarını çözecek bir perspektif sunması gerektiğini ifade etti. Komisyonun, barış sürecinin hukuki güvencesini sağlama ve tarafların toplumsal yaşama katılımını kolaylaştırma misyonuyla hareket etmesi gerektiğini belirten Koçyiğit, sürecin şeffaf ve kapsayıcı bir şekilde ilerlemesinin önemine dikkat çekti.

