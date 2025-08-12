3. Komisyon Toplantısı: Tartışmalara Konu Olmuştu... Meclis Başkanı'ndan 'Kapalı Toplantı' Açıklaması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci için TBMM'de kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' 3. toplantı için bir araya geldi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, toplantının başında açıklamalarda bulundu.

'Kapalı toplantı' eleştirilerine yanıt veren Kurtulmuş, "Bu komisyonun ilk iki toplantısında amacına ve kuruluş ruhuna uygun bir şekilde çalışmaları gayet disiplinli şekilde yürüten bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz. Burada herkes fikirlerini açık bir şekilde dile getirdi. Geçtiğimiz toplantıda işin niteliği gereği, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı komisyon üyelerini bilgilendirme toplantısı doğal olarak kapalı gerçekleşti. Birçok arkadaşımız da toplantının niçin kapalı gerçekleştirildiğini daha iyi anladıklarını ifade ettiler. Ben her şeyden evvel gerçekten sonuç almak için iyi niyetli çabalarını ortaya koyan bütün komisyon üyesi arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Kurtulmuş, "Türkiye'nin bu tarihi dönemecinde bu tarihi adımların konuşulması komisyonumuzun en önemli vazifesidir. Terörün Türkiye gündeminden tamamen çıkarılması, milli birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi amacıyla TBMM bünyesinde mümkün olan en geniş temsil oranı sağlanarak, aynı zamanda da siyasi parti gruplarının TBMM'deki üye sayılarını da göz önünde bulundurarak adil temsil ilkesi gereği 51 üyeden oluşmasına karar verilmişti." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin komisyona üye vermeme kararını anımsatan Kurtulmuş, İYİ Parti'ye ayrılan üç üyeliğin AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye verildiğini kaydetti.

Toplantıda önce gruplardan gündeme ilişkin öneriler alınacak. Komisyon başkanı Numan Kurtulmuş da kendi önerilerini üyeler ile paylaşacak. Ayrıca milletvekilleri komisyonun dinlemesini istedikleri isimleri gündeme taşıyacak.

