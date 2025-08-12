3. Komisyon Toplantısı: Tartışmalara Konu Olmuştu... Meclis Başkanı'ndan 'Kapalı Toplantı' Açıklaması

Meclis'te terörsüz Türkiye için kurulan komisyon 3. kez toplandı. Toplantıda Meclis Başkanı Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. 'Kapalı toplantı' eleştirilerine yanıt veren Kurtulmuş, "Geçtiğimiz toplantıda işin niteliği gereği, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı komisyon üyelerini bilgilendirme toplantısı doğal olarak kapalı gerçekleşti. Birçok arkadaşımız da toplantının niçin kapalı gerçekleştirildiğini daha iyi anladıklarını ifade ettiler." dedi.

Son Güncelleme:
3. Komisyon Toplantısı: Tartışmalara Konu Olmuştu... Meclis Başkanı'ndan 'Kapalı Toplantı' Açıklaması
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci için TBMM'de kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' 3. toplantı için bir araya geldi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, toplantının başında açıklamalarda bulundu.

'Kapalı toplantı' eleştirilerine yanıt veren Kurtulmuş, "Bu komisyonun ilk iki toplantısında amacına ve kuruluş ruhuna uygun bir şekilde çalışmaları gayet disiplinli şekilde yürüten bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz. Burada herkes fikirlerini açık bir şekilde dile getirdi. Geçtiğimiz toplantıda işin niteliği gereği, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı komisyon üyelerini bilgilendirme toplantısı doğal olarak kapalı gerçekleşti. Birçok arkadaşımız da toplantının niçin kapalı gerçekleştirildiğini daha iyi anladıklarını ifade ettiler. Ben her şeyden evvel gerçekten sonuç almak için iyi niyetli çabalarını ortaya koyan bütün komisyon üyesi arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

3. Komisyon Toplantısı: Tartışmalara Konu Olmuştu... Meclis Başkanı'ndan 'Kapalı Toplantı' Açıklaması - Resim : 1

Kurtulmuş, "Türkiye'nin bu tarihi dönemecinde bu tarihi adımların konuşulması komisyonumuzun en önemli vazifesidir. Terörün Türkiye gündeminden tamamen çıkarılması, milli birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi amacıyla TBMM bünyesinde mümkün olan en geniş temsil oranı sağlanarak, aynı zamanda da siyasi parti gruplarının TBMM'deki üye sayılarını da göz önünde bulundurarak adil temsil ilkesi gereği 51 üyeden oluşmasına karar verilmişti." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin komisyona üye vermeme kararını anımsatan Kurtulmuş, İYİ Parti'ye ayrılan üç üyeliğin AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye verildiğini kaydetti.

3. Komisyon Toplantısı: Tartışmalara Konu Olmuştu... Meclis Başkanı'ndan 'Kapalı Toplantı' Açıklaması - Resim : 2

Toplantıda önce gruplardan gündeme ilişkin öneriler alınacak. Komisyon başkanı Numan Kurtulmuş da kendi önerilerini üyeler ile paylaşacak. Ayrıca milletvekilleri komisyonun dinlemesini istedikleri isimleri gündeme taşıyacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Komisyon Açıklaması: 'Tarihi Bir Sürecin İçindeyiz, Psikolojik Eşik Aşıldı'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Komisyon Açıklaması: 'Tarihi Bir Sürecin İçindeyiz, Psikolojik Eşik Aşıldı'Siyaset
Üç Kritik İsim Komisyonda Ne Anlatacak? Gözler İkinci ToplantıdaÜç Kritik İsim Komisyonda Ne Anlatacak? Gözler İkinci ToplantıdaSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meclis Terörsüz Türkiye
Son Güncelleme:
Yavaş'tan 'Tutuklu Yargılama' Tepkisi: 'Sağlık Sorunu Olan Başkanlarımız Neden Hapiste?' Yavaş'tan 'Tutuklu Yargılama' Tepkisi
AKP’den Sürece Özel Müstakil Yasa Hazırlığı: DEM Partililere Tahliye Yolu Açılabilir DEM Partililere Tahliye Yolu Açılabilir
Elektrikli Araç Sahiplerine Kötü Haber! Yeni Yıla Girmeden Bir Dev Zam Daha Elektrikli Araçlara Dev Zam
Burası Amerika Değil Edirne! Tatilciler Fark Eder Etmez Telefona Sarıldı Tatilciler Denizde Fark Edip, Telefona Sarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
Böyle Kampanya Ne Duyuldu Ne Görüldü: Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor
MEB Duyurdu, Öğretmenlerin Heyecanla Beklediği Gün Geldi… Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıklandı, Başvuru Yapan Herkes Yerleşti Öğretmenler Heyecanla Bekliyordu, MEB Duyurdu
İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı