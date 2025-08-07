Üç Kritik İsim Komisyonda Ne Anlatacak? Gözler İkinci Toplantıda

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ilk toplantısı geride kalırken, ikinci toplantıya Bakanlar Yerlikaya ve Güler'in yanı sıra MİT Başkanı Kalın'ın da katılacağı bildirildi. Üç kritik ismin toplantıda komisyon üyelerine bir sunum yapacağı kaydedildi.

'Terörsüz Türkiye' hedefiyle Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ikinci toplantısı Cuma günü 14.00’te yapılacak. Toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da davet edildi.

Bakanlar ve Kalın’ın toplantıda birer sunum yapması beklenirken, bu sunumların basına kapalı yapılacağı öğrenildi.

Yerlikaya’nın yurt içinde, Güler’in ise yurt içi ve Irak ile Suriye’deki saha çalışmalarına ilişkin detaylar paylaşması bekleniyor. MİT Başkanı Kalın’ın da silah bırakma sürecine ilişkin kapsamlı bir sunum yapacağı kaydedildi.

Kalın’ın sürece yönelik dış tehditler ve risklere dair de Kalın'ın milletvekillerine bilgi vereceği bildirildi.

Ayrıca üç isim, milletvekillerinden gelen soruları da cevaplayacal.

İYİ PARTİ’NİN KOLTUKLARI İÇİN YENİ ÜYE TALEP EDİLECEK

Öte yandan, komisyonda İYİ Parti’ni üye vermemesi nedeniyle boş kalan 3 koltuk için de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yeniden üye tanzimi için isim talep etmesi öngörülüyor.

Komisyonun üçüncü toplantısının ise önümüzdeki Salı günü yapılması bekleniyor.

