Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Komisyon Açıklaması: 'Tarihi Bir Sürecin İçindeyiz, Psikolojik Eşik Aşıldı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı'nda konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir evreye geçildi. Türk siyaseti psikolojik bir eşiği daha başarıyla aştı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı'na katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, sözlerine, "Tüm iş adamlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 8. cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı burada özellikle yad ediyorum. Kendisi çok farklı bir cumhurbaşkanıydı. Onca engele rağmen Türkiye önünde yeni ufuklar açmış devrinin ötesinde hizmetler yapmış siyaset ve devlet adamıydı. DEİK Türk iş dünyasının lokomotif kuruluşu olarak 40. yılını kutluyor. DEİK bugün devasa çınara dönüştü." ifadeleriyle başladı.

Gazze'deki son duruma ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'deki soykırımla başlayan, İsrail'in Suriye ve İran'a saldırılarıyla artan jeopolitik riskleri çok net okuyoruz. Ne zulme sessiz kalıyor ne de macera peşinde koşuyoruz. Türkiye için en doğrusu neyse kararlılıkla hayata geçiriyoruz." dedi.

"Türkiye barış masalarının aranan aktörü haline geliyor." diye konuşan Erdoğan, "Türkiye hedeflerine sağlam adımlarla ilerliyor." dedi.

Türkiye ekonomisinin iyiye doğru gittiğini belirten Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde ekonomimize dair çok önemli veriler açıklandı. Dış ticarette rekorlara imza attık. 2025 yılı temmuz ayında 25 milyar dolar ile cumhuriyet tarihimizin en büyük aylık mal ihracatını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir evreye geçildi. Türk siyaseti psikolojik bir eşiği daha başarıyla aştı." dedi. Terörün her kesimden insana zarar verdiğini belirten Erdoğan, "Biz artık bu ülke, bu millet kaybetmesin diyoruz. Kazananlarla kaybedenlerin yerini değiştirecek olan tarihi bir sürecin içindeyiz. Devletimizin tüm kurumları tam bir uyum içinde çalışıyor. Biz de sabotajlara karşı tedbiri elden bırakmadan bu çalışmaları yönetiyoruz. Aynı şekilde siyaset kurumu bazı çatlak seslere rağmen sürece olumlu yaklaşıyor. Terörle hiçbir yere varılamayacağı gün geçtikçe daha net görülüyor. Bu avantajları en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizde ve bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını açmak istiyoruz. Zarfımız birlik, mazbutumuz kardeşlik." şeklinde konuştu.

