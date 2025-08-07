MHP'li Feti Yıldız'dan Dikkat Çeken 'Terörsüz Türkiye' Çıkışı: 'Yeni Bir Dil İnşa Edelim'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu. Feti Yıldız, toplumun tamamını kucaklayan hareketin altını çizerek "Terörsüz Türkiye yolunda yeni bir dil inşa edelim. Sükunetle düşünelim. Düşmanlık körüklemeye hevesli olanların tuzağına düşmeyelim" dedi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihli çağrısıyla başlayan ve terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının arkasından Meclis'e taşınan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir açıklama yaptı. Kurulan komisyonun Meclis'e kanun teklifi sunmayacağını belirten Yıldız, tavsiye teklif taslakları hazırlanacağını bildirdi.

Feti Yıldız, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ekseriyetini hukukçuların oluşturduğunu hatırlatarak "Yeni bir şey keşfetmeyeceğiz. Ceza Muhakemesi Hukukunun ilkeleri bellidir. Adil yargılanma ilkesi, suçsuzluk karinesi, lekelenme ilkesi, bağımsız ve tarafsız hâkim ilkesi, şüpheden sanık yararlanır ilkesi, aleniyet ilkesi, özel hayatın gizliliği ilkesi, aleyhine delil göstermeye zorlanmama ilkesi, maddi gerçeğin araştırılması ilkesi, çekişmeli muhakeme ilkesi, davasız yargılama olmaz ilkesi, vasıtasızlık ilkesi, kovuşturma mecburiyeti ilkesi, maksada uygunluk ilkesi, hukuk devleti İlkesi, ölçülülük ilkesi. ceza muhakesinin işleyişine ilişkin insan hakları" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu sürecin önemine ve hassasiyetine işaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı, "Toplumun tamamını kucaklayan, temel hak ve özgürlükler alanını genişleten, vatandaşların ülkeye aidiyetlerini ve devlete güvenlerini pekiştiren adımlar atılırken Terörsüz Türkiye yolunda yeni bir dil inşa edelim. Sükunetle düşünelim. Düşmanlık körüklemeye hevesli olanların tuzağına düşmeyelim" dedi.

