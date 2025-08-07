Sahte Diploma Skandalı Kulisleri Hareketlendirdi: Kabine Değişikliği mi Geliyor? Gözler O Bakana Çevrildi...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin gündemine oturan sahte diploma skandalı büyüyerek devam ediyor. Skandala ilişkin her gün yeni bir detay ortaya çıkarken, olayın sorumlularından halen herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Kamuoyunda büyük tepki çeken gelişmeyle ilgili iktidar kanadından sessizlik sürerken, kulislerde görevden almaların başlayacağı konuşuluyor.

GÖZLER BAKAN URALOĞLU'NDA

AKP'li kaynaklara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, skandalın sorumlularını tespit ettikten sonra görevden alacak. Kabine değişikliği iddiaları yeniden gündeme gelirken, gözler özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na çevrilmiş durumda. İddialara göre bakanlıktan ve bağlı kurumlardan da herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekiyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da iddiaların merkezinde yer alıyor. BTK içinde çok sayıda görevden almanın planlandığı öne sürülürken, CHP yetkilileri BTK Başkanı'nın sessizliğini eleştiriyor. Konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapılması bekleniyor.

KABİNE KULİSLERİ...

Gazeteci Hilal Köylü, kulislerde konuşulanları aktardı. Köylü, "Halen sorumluluk alan yok. İktidar kulislerinde ısrarla Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumlusu olanları bulacağını belirtiyor. Ulaştırma Bakanı'na gözler çevrildi. Oradan beklenen açıklama gelmiyor. CHP BTK Başkanı neden suskun diyor. BTK'da görevden almalar olabilir. Yeni bir Kabine kulisi..." dedi.

Köylü sözlerine şöyle devam etti:

"Sahte diplomalı vekillerden de bahsediliyor. CHP bir araştırma önergesi verdi. Hayır denildi. AKP'li yetkililer bu skandalda sorumluluğu olanları görevden alınacağını belirtiyor."

Kaynak: Hilal Köylü