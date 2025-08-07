Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Mektup! 'Pazarlık Yok, Taviz Yok'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine mektubunda “Bu süreçte pazarlık, taviz yok. Şehitlerimizin aziz ruhlarını incitecek adım atılmayacaktır” dedi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Mektup! 'Pazarlık Yok, Taviz Yok'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili tartışmaların önünü almak adına şehit ve gazi ailelerine hitaben bir mektup kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda, şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andığını belirterek, söz konusu sürecin onların hatırasına zarar vermeyeceğini ifade etti.

Mektubunda göreve geldikleri günden bu yana terörle mücadelede büyük bedeller ödediklerini vurgulayan Erdoğan, “Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik; binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu; trilyonlarca dolar kaynağımızdan vazgeçtik. Ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes değerlere leke sürdürmedik” dedi.

'SİZİ İNCİTECEK BİR ADIM ATILMADI'

“Türkiye Yüzyılı” vizyonu kapsamında terörün kökünün kazındığını ve süreçte herhangi bir pazarlık ya da tavize izin verilmediğini belirten Cumhurbaşkanı, "Şundan emin olmanızı hassaten rica ediyorum: Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süflî girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Mektubun devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz bir geleceğin Türkiye’ye yeni bir sayfa açacağını söyleyerek “"Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize ulaştığımızda, önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır" dedi.

