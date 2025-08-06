AKP'den Saha Hamlesi: Hedef Tüm İl ve İlçeler

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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Türkiye Yüzyılı" temasıyla hayata geçirilecek yeni saha programının bu hafta itibarıyla başlayacağını açıkladı 8 Ağustos Cuma günü başlayacak olan "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" hakkında düzenlenen basın toplantısında, Büyükgümüş’e AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar da eşlik etti.

Büyükgümüş, 2002 seçimlerinden bu yana Türkiye’ye kazandırdıkları hizmet ve yatırımların halka doğrudan anlatılmasına özel önem verdiklerini belirterek, ağustos ve eylül aylarını kapsayan kapsamlı bir saha çalışmasının başlayacağını söyledi. Bu süreçte, 81 il ve 973 ilçede çeşitli etkinlikler yapılacağını kaydetti.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine genel başkan yardımcıları, bakanlar ve partili heyetlerin sahaya ineceğini belirten Büyükgümüş, "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları kapsamında ülke genelinde aktif bir iletişim süreci yürüteceklerini söyledi.

Ahmet Büyükgümüş

'BAZI ÖZEL FAALİYETLER OLACAK'

Büyükgümüş, bu programlarla AKP’nin "milletin odağında büyük ve güçlü Türkiye" idealini pekiştirmeyi amaçladıklarını belirtti ve şu açıklamayı yaptı: "O yüzden başlığımızı da 'Hep Birlikte Güçlü Türkiye' olarak seçtik. Ve bu inançla bu kararlılıkla sahada çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu ifade bizim açımızdan sadece bir çağrı değil. Sadece bir kuru siyasal retorik değil. Aynı zamanda ortak akılla milletimizin ortak iradesiyle ve yine milletimizin fikirlerinden aldığımız ilhamla belirlediğimiz ortak hedeflerimiz için siyaset yaptığımızın yeniden ifadesi olarak bu başlığı değerlendiriyoruz. Ve burada gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, ana kademesiyle, belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle, mahalle teşkilatlarıyla yani görev fonksiyonu bakımından 360 derece her kademesinde büyük bir kararlılıkla ve adanmışlıkla bu programı icra etmeyi hedefliyoruz. Bu program çerçevesinde özel olarak, arkadaşlarımızın yürüteceği bazı faaliyetler de olacak."

KAPANIŞ PROGRAMINI CUMHURBAŞKANI YAPACAK

Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla İstanbul’da gerçekleşecek kapanış toplantısıyla son bulacak. Bu etkinlikte muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi aktörlerle de bir araya gelinmesi planlanıyor.

Programın içeriğine dair konuşan Büyükgümüş, ülke gündeminin birçok başlığı içerdiğini vurguladı. Uluslararası gelişmelerin gölgesinde Türkiye’nin duruşunu sahada anlatacaklarını belirterek, şu sözlerle devam etti:

"Bunun bilinciyle ve anlam çerçevesini kavrayarak bu programımızı da icra edeceğiz. 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair gelişmeler, bu konunun detaylarının milletimizle paylaşılması, dün itibarıyla başlayan komisyon çalışmalarının anlam ve kapsamının nasıl ilerleyeceğine dair sahada anlatacaklarımız bu program serimizin önemli başlıklarından birini oluşturacak."

ENFLASYON VE REFAH ARTIŞI ÖNCELİKLİ BAŞLIKLAR

Büyükgümüş, en önemli gündem maddelerinden birinin enflasyonda kalıcı düşüş sağlamak ve refah seviyesini artırmak olduğunu belirterek, "Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere tüm bakanlarımız bu konuda bir seferberlik halinde Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde gayret gösteriyorlar..." dedi.

Ayrıca milli teknoloji hamlesinin önemine değinen Büyükgümüş, savunmadan enerjiye kadar birçok alanda yerli ve milli imkânlarla ilerlemeyi sürdürdüklerini kaydetti.

AİLE YILI VE NÜFUS POLİTİKALARI DA GÜNDEMDE

Bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Büyükgümüş, buluşmalar sırasında aile yapısı ve nüfus politikalarının da konuşulacağını ifade etti. AKP’nin bu yılki saha teması ise “Hep Birlikte Güçlü Türkiye” olacak.

"Biz bölgesinde ve küresel gelişmelerde büyük ve güçlü Türkiye'nin olması gerektiğine inanan bir kadro olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yol, hastane yaparken, eğitim, enerji altyapımızı güçlendirirken, milli teknoloji hamlesiyle yerli milli savunma imkanlarımızı geliştirirken, caydırıcılığımızı artırırken tüm başlıklarda Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirmek için çalışırken temel hedefimiz, büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu hayata geçirmek."

Bu hedefin "kuru bir cihangirlik anlayışı" olmadığını belirten Büyükgümüş, daha adil ve hesap verebilir bir dünya sisteminin kurulmasına Türkiye’nin öncülük etmesi gerektiğini savundu.,

Faruk Acar

ŞEHİT AİLELERİNE VE GAZİLERE ÖZEL ZİYARET

Program kapsamında AKP Kadın Kolları, şehit aileleri ve gazilere ev ziyaretleri gerçekleştirecek. Büyükgümüş, bu ziyaretlerin önemli bir boyutunu "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir mektubunu hem şehit ailelerimize hem gazilerimize bizzat ulaştıracaklar. Biz burada 'Terörsüz Türkiye' diyerek başlattığımız sürecin tüm gereklerini, öncelikle gazilerimizden, şehit ailelerimizden başlayarak kapsamlı bir şekilde anlatma imkanımız olacak” sözleriyle anlattı.

Faruk Acar da "Terörsüz Türkiye" sürecinin sahada detaylı bir şekilde anlatılacağını belirterek, 8 saat süren ilk komisyon toplantısının ardından vatandaşla doğrudan temas kurmak istediklerini söyledi.

GERİ BİLDİRİMLER RAPORLANACAK

İl ziyaretlerinin ardından edinilen veriler hem teşkilat içinde hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşılacak. Büyükgümüş, "Aktörlerimiz o illere gittiklerinde ayrı ayrı hem teşkilat başkanlığımıza hem de biz buradaki bilgileri bir rapor haline getirerek, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşacağımız, bir geri dönüş ve saha bilgisinin hem partimiz söylemlerine hem de politika başlıklarımıza etki edeceği bir zemin oluşturmuş olacağız" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI: ORTAK MİTİNG GÜNDEMDE Mİ?

MHP ile ortak programlar olup olmayacağına yönelik soruya ise Büyükgümüş şu yanıtı verdi:

"İttifak siyaseti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte gündemimize geldi ve biz hem ayrı siyasi partiler olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz hem de aynı zamanda Cumhur İttifakı olarak belirli alanlarda ortak programlar gerçekleştiriyoruz. Burada aslında yapacağımız temel nokta hem Milliyetçi Hareket Partisi, hem AK Parti'miz bizim açımızdan sahadaki bu konudaki fikirler, görünürlük, aldığımız yanıtlar, bu yürüteceğimiz politika başlıklarına dair tespitler nasıl? Yaz aylarında bunları ayrıntılı bir şekilde gözlemlemek, tespitlerimizi yapmak, fikirlerimizi milletimizle paylaşmak ve onlardan alacağımız geri dönüşlere ulaşmayı hedefliyoruz. Terörsüz Türkiye açısından eğer değerlendirecek olursanız komisyonda zaten birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yine aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çeşitli kanun başlıklarında ve politikalarda yine birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Kaynak: AA