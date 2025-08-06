AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten Sahte Diploma Skandalında İtiraf Gibi Açıklama: 'Bir Yıl Önce Fark Ettik'

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Sahte e-imza, sahte ehliyet, sahte diploma, sahte doçentlik belgesi… Türkiye ‘sahtelik’ zincirine ait skandalları konuşurken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten kritik bir açıklama geldi.

Partisinin MYK toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, sahte diploma skandalının yetkililer tarafından 1 yıl önce fark edildiğini söyledi. Çelik, konunun üzerine kararlıkla gittikleri mesajını vererek “Bu konu devlet kurumları tarafından 1 yıl önce tespit edilmiştir. Hassas bir şekilde soruşturmalar yürütülmüştür. Bu bir dava süresine çevrilmiştir. Tüm deliler toplanmıştır” diye konuştu.

Çelik’in açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:

'CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMATLARINI VERDİ'

Türkiye Yüzyılı buluşmaları adıyla yeni bir safhayı başlatıyoruz. 8 Ağustos'tan 15 Eylül'e kadar vatandaşlarımızla buluşacağımız yeni bir çalışma başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu yeni dönemde ilgili talimatlarını vermiştir.

'SÜREÇ TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE ULAŞMA HEDEFİDİR'

PKK'nın silah bırakarak feshin gerçekleşmesi sürecinin tamamlanması açısından Meclis'teki komisyon çalışmalarına başladı. Meclis gündemine hakimdir, komisyon da gündemine hakimdir. Görüyoruz ki komisyonun kuruluş amacı dışında misyon yükleyen açıklamalar yapılıyor. Odağı kaybetmemek lazım. Odak PKK'nın feshedilip silah bırakmasına dönüktür. Zaman zaman anayasa tartışmaları yapılıyor, bu konu ile ilgisi yok. Ülkemize sivil anayasa kazandırmak her zaman hedefimiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Süreç Terörsüz Türkiye'ye ulaşma hedefidir. Ne kadar kritik olduğunu da her zaman ifade ediyoruz. Türkiye Yüzyılı buluşmalarında da meseleye nasıl baktığımızı, değerlendirmelerimizi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Şehit ailelerimize de ziyaretler yapacağız. Toplumun çeşitlik kesimlerden gelen kaygıların giderilmesi bakımından vesile olacaktır.

'1 YIL ÖNCE TESPİT EDİLMİŞ'

Sahte diploma, sürücü belgeleri konusunda devlet içinde bu faaliyetleri yürütmeye çalışan suç şebekesi vardır. Bu konu devlet kurumları tarafından 1 yıl önce tespit edilmiş ve Ankara Savcılığı'nca bu soruşturmalar yürütülmüştür. Bu senenin 21 Mayıs'ı itibariyle davaya dönüştürülmüştür, deliller toplanmıştır. Her şey takip edilip dosyaya konulmuştur. Devlet kurumlarının 1 yıl önceden fark ettiği durum söz konusudur. İlgili kurumlar uyarılmıştır. Sonuna kadar gideceğiz. Arkadaşlarımıza yönelik iftiralara prim vermeyeceğiz. Sahtecilik yapan ne varsa söküp atacağız. Kurumlarımız görevini yapmaktadır. Gereği yapılacaktır ve bütün bu yapılanlar jiletle kazınacaktır. Hukuk, emniyet görevini yapmaktadır. Dezenformasyonlar ortaya çıktı ve bunların hepsi yalanladı.

'SOYKIRIM SUÇUNDAN HESAP VERMELİ'

Filistin ve Gazze konusunu yakından takip ediyoruz. İnsani yardımlar konusunda, oraya gönderdiğimiz yardımlar, Güney Afrika ile dahil olduğumuz dava ve tüm bunlar Siyonist soykırım şebekesine karşı en etkili stratejiyi ortaya koyan somut eylemlerdir. Bütün soykırım suçları işlenmişken yapılması gereken katliam şebekesinin yargı önüne çıkarılmasıdır. Bunların Nazilerin yaptığı gibi hesap vermesidir. Bunların soykırım suçundan hesap vermeli. Bunları cesaretlendiren herkes Nazi eylemleri ile yüzleşmek zorunda kalacak.

Kaynak: Haber Merkezi