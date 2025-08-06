Skandal Üstüne Skandal! Diploma Çetesinin Liderinin Suç Geçmişi de Sahtecilik Listesi Gibi Uzun! Tam 13 Kez…

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Türkiye, sahte diploma skandalını konuşmaya devam ederken, skandalın kilit ismi olarak öne çıkan ve kamuoyunda “Ziya Hoca” lakabıyla bilinen çete lideri Ziya Kadiroğlu’nun suç kaydı şoke etti.

Geçmişte benzer suçlamalarla 13 kez yargılandığı öğrenilen çete liderinin, bu davalardan yalnızca ikisinde ceza alarak yaklaşık 5 yıl hapis yattığı ortaya çıktı.

354 YIL HAPİS İSTENMİŞTİ, BERAAT ETTİ

2016 yılında, sahte diploma düzenlediği gerekçesiyle 16 kişilik bir şebekenin lideri olarak tutuklanan Kadiroğlu hakkında, “Suç örgütü kurmak”, “Resmi belgede sahtecilik” ve “Nitelikli dolandırıcılık” suçlarından toplam 354 yıl hapis cezası talep edildi. Ancak davanın sonunda beraat etti. Kadiroğlu’nun adının 1999'dan bu yana farklı tarihlerde benzer suç dosyalarında geçtiği öğrenildi.

“CEMAATİN KOMPLOSUYDU”

Öte yandan Ziya Kadiroğlu’nun 2016 yılında adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü sırasında basına yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi. Kadiroğlu’nun “Devletimiz var olsun. Buradaki insanlar gariban. Bu olay tamamen cemaatin bir komplosu” sözleri dikkat çekti.

13 KEZ YARGILANDI

1999’dan bu yana farklı tarihlerde toplam 13 kez yargılandığı öğrenilen Kadiroğlu, 2010, 2012 ve 2016 yıllarında da ‘Örgüt lideri’ suçlamasıyla soruşturma geçirdi. Sadece 2002 ve 2005 yıllarına ait davalardan hüküm giyen Ziya Kadiroğlu’nun yaklaşık 5 yıl cezaevinde kaldığı, diğer 10 davadan ise beraat ettiği öğrenildi.

SAHTE E-İMZALARLA KAMU SİSTEMLERİNE ERİŞİM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı personeli adına düzenlenen sahte elektronik imzalarla kamu kurumlarına yasa dışı erişim sağlandığı tespit edildi. Bu yöntemle usulsüz işlemler gerçekleştirildiği belirlendi.

Soruşturma dosyasına göre, sahte sürücü belgeleri ve kimlik kartlarıyla kamu görevlileri adına elektronik imza üretimi yapıldığı, bu işlemlerin TÜRKTRUST ve E-İMZATR gibi elektronik sertifika sağlayıcı firmaların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul’daki ofislerinden yürütüldüğü bildirildi.

YÜZLERCE GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, 7 Ocak’ta 23 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 126 şüpheli yakalanırken, bunlardan 17’si tutuklandı. 23 Mayıs’ta düzenlenen ikinci dalga operasyonlarda ise 61 kişi gözaltına alındı, 20 kişi tutuklandı. Aranan 10 şüpheli de daha sonra yakalandı.

SAHTECİLİK LİSTESİ UZUN

Emniyet birimlerinin tespitlerine göre suç örgütü, bugüne kadar 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise mezuniyet belgesi düzenledi.

Kaynak: DHA