‘Torbacı Başkomiser’, ‘Halı Yıkamacı Psikolog’… Türkiye’nin Konuştuğu Skandalda Yeni Perde! Gerçek Ortaya Çıktı

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Türkiye’nin konuştuğu ‘sahte diploma ve e-imza’ skandalına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, 'Mıhyeddin Yakışır' isimli bir şahsın, e-imzayla sisteme girerek Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nda başkomiser olan bir ismin adına sahte kimlik oluşturduğu iddiası gündem olmuştu.

'HALI YIKAMACI PSİKOLOG' KONUŞTU

Bu iddianın ardından 'sahte psikolog' olarak anılan ve asıl işinin halı yıkamacılık olduğu söylenen Abdullah Volkan Uçak’a ilişkin iddialar da dikkat çekmişti.

EMNİYET YALANLADI

Sosyal medyada konuşan tüm iddialara ilişkin yeni açıklamalar geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sahte e-imza ile sisteme girdiği ve kendisini başkomiser olarak gösterdiği iddia edilen kişi hakkındaki iddialara yanıt verdi.

EGM’den yapılan açıklamada e-imza aracılığıyla giriş yapılabilecek herhangi bir narkotik sisteminin bulunmadığı ifade edildi.

'E-İMZA İLE GİRİLEN SİSTEM BULUNMAMAKTA'

EGM hizmetlerinde kullanılan e-imzanın, sadece kurum tarafından verildiği ve sertifikasyon işlemlerinin yine kurum içerisinde yapıldığı ifade edilen açıklamada, harici e-imza kullanımının söz konusu olmadığı bildirildi.

Açıklamada "Bahsedildiği gibi e-imza aracılığıyla giriş yapılabilecek herhangi bir narkotik sistemi bulunmamaktadır” denildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı: Bu kapsamda bahse konu sahte e-imzanın kopyalanmadığı, ilgili elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşun bir ilimizdeki bayi/ofisi üzerinden sahte kimlik kartı ve personel adına sahte evrak ile personele ait olmayan farklı telefon ve mail adresi kullanılarak, personelin bilgisi dışında üretildiği anlaşılmış ve iptal ettirilmiştir. Ayrıca, sahte e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair bulgu da tespit edilmemiştir. Elektronik imzayı üreten ve üretilmesine aracılık edenler hakkında müşteki durumunda olan başkomiser tarafından 30 Haziran 2025 tarihinde şikayetçi olunmuştur. Öte yandan adli kontrol kararları ile ilgili iş ve işlemler de adli makamlarca yapılmakta, emniyet personelinin böyle bir yetkisi kesinlikle bulunmamaktadır.

Kamuoyunda 'sahte psikolog' olarak anılan ve asıl işinin halı yıkamacılık olduğu söylenen Abdullah Volkan Uçak'tan açıklama geldi. Dublin Üniversitesi'nden uluslararası geçerliliği olan diploması olduğunu ancak Türkiye için denklik almak isterken internet üzerinden tanıştığı kişilere e-devlet şifresini verince bu gelişmelerin yaşandığını anlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan 'sahte psikolog' olarak anılan bilinçaltı eğitmeni Abdullah Volkan Uçak’tan ilk açıklama geldi.

17 Temmuz 2025 tarihinde Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı ile tahliye olan Uçak, internet üzerinden İrlanda'da bulunan Dublin Üniversitesi'nden psikoloji eğitimi aldığını, yüksek lisans yaptığını söyledi.

'DİPLOMAM VAR'

Uçak, şunları söyledi: Denklik yapmak için araştırma yaparken, internet üzerinden bir firma ile tanıştım. Onlar da benden lise ve üniversite diplomamı istediler. Ayrıca e-devlet şifremi de istediler. Ben de denklik alacağım için verdim. Sonra bana denklik yerine diploma gönderdiler. Ben de benim diplomam var ben denklik istedim. Bu nedir sizi şikayet edeceğim dedim. Daha sonra bunlarla bir daha irtibatım olmadı.

'GEÇMİŞTE HALICILIK YAPTIM'

Uçak, hakkındaki ‘sahte psikolog’ iddiaların reddederek “Benim elimde diplomam var ben sahte psikolog değilim. Üstelik diplomam uluslararası bir diploma. Diplomanın yanı sıra birçok da sertifikam var. Ben bunlar yüzenden 40 gün tutuklu kaldım. Evet ben geçmişte halıcılık yaptım. Benim psikolog olmam halıcı olmama engel değil ki. Eşimin üzerine halı yıkama firması vardı. O işi de yaptım” dedi.

Kaynak: İHA