Uçağı Kazakistan’dan İstanbul’a Geri Göndermişlerdi: Pegasus'tan Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Powerbank Kararı!

Pegasus’tan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni bir karar alındı. İstanbul-Seul uçağının koltuk arasına düşen powerbank nedeniyle Kazakistan üzerinden geri dönmesi powerbank kullanımını yeniden gündeme getirince flaş bir karar alındı. Bu cihazlar artık kabin içinde kullanılmayacak.

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Uçağı Kazakistan’dan İstanbul’a Geri Göndermişlerdi: Pegasus'tan Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Powerbank Kararı!
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İstanbul-Seul seferini yapan uçağın, bir powerbankin koltuk arasına düşmesi nedeniyle Kazakistan üzerinden İstanbul'a dönmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Ortaya çıkan tartışmalar sonucundan Pegasus’tan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir karar alındı.

Yaşanan olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, benzer bir riskin yaşanmaması için uçuşlarda powerbank kullanımının yasaklanması yönünde hava yolu şirketlerine tavsiyede bulunulduğunu açıkladı.

Bakan Uraloğlu dün yaptığı açıklamada, "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk." dedi.

PEGASUS’TAN POWERBANK KARARI

Bunun üzerine Pegasus Havayolları, powerbank kullanımını yasakladığını açıkladı.
Yasak kapsamında yolcular beraberinde getirdikleri taşınabilir şarj cihazlarını uçuş sırasında kullanamayacak.

Uçağı Kazakistan’dan İstanbul’a Geri Göndermişlerdi: Pegasus'tan Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Powerbank Kararı! - Resim : 1

TÜRK HAVA YOLLARINDAN DA AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Türk Hava Yolları da geçen günlerde benzer bir karar aldığını duyurmuştu.

"Lityum bataryası ayrılamayan akıllı bagajlar kabin bagajı ya da kayıtlı bagaj olarak taşınamaz." açıklamasını yapan Türk Hava Yolları, "Lityum batarya bagajdan ayrılmalı, kabin bagajının içinde taşınmalı ve varış noktasına kadar akıllı bagaja tekrar takılmamalıdır." uyarısında bulunmuştu.

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Kaynak: DHA

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Pegasus Türk Hava Yolları (THY)
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