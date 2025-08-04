Bakanlık Devreye Girdi, Milyonları İlgilendiriyor! Resmen Açıklandı: Yasak Yolda

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uçaklarda yeni bir uygulamayı öngördüklerini açıkladı. Bakanlık, hava yolu işletmelerine taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması için verdi. Bu cihazların sıkışma darbe veya ezilme gibi durumlarda yangın riski oluşturabileceğini vurgulayan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" dedi.

İstanbul-Seul seferini yapan yolcu uçağının Kazakistan hava sahasında seyir halindeyken bir yolcunun, powerbankini koltuk arasına düşürdüğünü ve cihazın buradan çıkarılamadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, bu sebeple uçağın İstanbul'a dönmesinin, uçuş emniyetinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

'YANGIN OLABİLİR'

Bakan Uraloğlu, elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınmasının uçuş emniyeti açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek "Bu sebeple, taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması büyük önem taşıyor. Daha önce Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın meydana gelmişti. Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması için SHGM aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi