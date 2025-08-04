21 Saatlik Kabusta Orman Kül Oldu, Hayvanlar Öldü! Sorumlular Serbest Kaldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen orman yangınında 400 hektarı orman olmak üzere toplam 1400 hektarlık alan zarar gördü. Yangının, akli dengeleri yerinde olmadığı tespit edilen 62 yaşındaki M.Ö. ile 75 yaşındaki R.Ö. tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Yangın, 15 Temmuz günü saat 15.00 sularında Ayvacık’a bağlı Naldöken köyü civarında başladı, Kısa sürede büyüyerek çevredeki Taşağıl, Tuzla ve Çamköy köylerini tehdit eden yangın bölgesine, ihbar üzerine 4 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 farklı kuruluştan destek ekibi ve toplamda 220 personel sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucunda yangın, yaklaşık 21 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle mezarlık alanları, hayvan barınakları, tarım ekipmanları ve samanlar büyük zarar gördü. Bazı küçükbaş hayvanlar yangında hayatını kaybetti.
TARİHİ DEĞERLER DE HASAR GÖRDÜ
Yangının etkilediği alanlar arasında Tuzla köyü de bulunuyor. Burada yaşayan yaşlı bir kadının tahliyesi jandarma ekiplerince sağlandı. Yürüyemeyen kadının evden çıkarılması için jandarma personeli omuzlarında taşıdı. Ayrıca, 1. Murat tarafından 659 yıl önce yaptırılan ve restorasyon çalışmaları devam eden Murad Hüdavendigar Camii’nin bahçesinde yer alan tarihi mezarlar da yangında hasar gördü.
YANGININ SORUMLULARI SERBEST BIRAKILDI
Yangının çıkış sebebine yönelik jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, olayın iki kişi tarafından kasten çıkarıldığı belirlendi. Akli dengelerinin yerinde olmadığı tespit edilen M.Ö. ve R.Ö., gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ancak mahkeme, her iki kişiyi de serbest bıraktı.
Kaynak: DHA