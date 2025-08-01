Bakan Yumaklı'dan 'Dezenformasyon' Tepkisi: 'Orman Yangınlarını Söndürdük, Sosyal Medyadakini Söndüremedik'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarını söndürdüklerini ancak sosyal medyada yangınlara ilişkin dezenformasyonun devam ettiğini söyledi. Yumaklı, artık "alevleri" değil, "yalanları" söndürmeye çalıştıklarını belirterek "Çünkü yangınlar bitti, ama “dezenformasyon yangını” sosyal medyada hiç hız kesmeden devam ediyor" dedi.

Bakan Yumaklı'dan 'Dezenformasyon' Tepkisi: 'Orman Yangınlarını Söndürdük, Sosyal Medyadakini Söndüremedik'
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Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen orman yangınları yurdun yeşil alanlarını küle çevirirken, bu süreçte alevlere müdahalede geç ve yetersiz kalan iktidara da tepki geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu eleştirilere sert yanıt verirken, "dezenformasyon" yaydığını belirttiği sosyal medya kullanıcılarına da tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Yumaklı, son iki haftada Sakarya, Bilecik, Karabük, Eskişehir ve Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında yangınlar çıktığını ve Orman Genel Müdürlüğü'nün hepsini tek tek söndürdüğünü söyledi.

'SOSYAL MEDYADAKİ YANGIN SÖNMÜYOR'

Yumaklı, orman yangınları sönse de "dezenformasyon yangını"nın hız kesmeden devam ettiğini belirterek "Alevleri değil, “yalanları” söndürmeye çalışıyoruz. Çünkü yangınlar bitti, ama “dezenformasyon yangını” sosyal medyada hiç hız kesmeden devam ediyor. Sadece bugün Orman Genel Müdürlüğümüz 4 ayrı basın açıklaması yaptı. Ayrıca İletişim Başkanlığımız ile birlikte hazırladığımız 19 soruluk 'Orman Yangınlarıyla İlgili İddialar ve Gerçekler' kitapçığını da paylaştık. Orman yangınları çok şükür şimdilik bitti ama sosyal medyadaki yangın öyle kolay sönmüyor" dedi.

Yangınlarla ilgili dezenformasyon yayıldığını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Burada rüzgar değil, yalanlar uçuşuyor, yüksek sıcaklık yok ama aşırı doz dezenformasyon var, nem düşük değil ama etkileşim yüksek. Üstelik bu alevleri mantık bile söndüremiyor. Orman Genel Müdürlüğü, 2 asra yakın tecrübesi ve orman kahramanlarımızın emeğiyle, ormanlarımızı da gerçekleri de korumaya devam edecek. Yanan alanların her bir karışı yeniden yeşerecek" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yumaklı, fedakar emeklere saygısızlık edenlere karşı bıkmadan, usanmadan gerçekleri anlatıp yalanları gerçeklerle yok edeceklerini ifade etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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