70 İlde Uyuşturucu Operasyonu! 940 Kişi Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 70 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarda 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirdiklerini bildirdi. Ayrıca operasyonlarda 940 şüphelinin yakalandığı da belirtildi.

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70 İlde Uyuşturucu Operasyonu! 940 Kişi Gözaltında
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 70 ilde 1420 ekip, 3 bin 550 personel, 13 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlediklerini bildirdi.

BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyona ilişkin, "Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda, 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirdik. 940 şüpheliyi yakaladık" bilgilerini veren Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürleri ile polisleri tebrik etti.

Yerlikaya, uyuşturucuya karşı yürüttükleri bu mücadelenin, geleceğin teminatı olan gençleri koruma mücadelesi olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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70 İlde Uyuşturucu Operasyonu! 940 Kişi Gözaltında 70 İlde Uyuşturucu Operasyonu! 940 Kişi Gözaltında