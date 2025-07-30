Başkentte FETÖ’nün Güncel Finans Yapılanmasına Operasyon: 6 Gözaltı Kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılığın Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında daha önce "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılama yapılan bazı kişilerin, örgütsel faaliyetlerine iddianame tarihlerinden sonra da devam ettikleri tespit edildi.

Bu tespit; başka şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin çözümlemesi, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile soruşturma kapsamında alınan ifade ve fotoğraf teşhislerine dayandırıldı. Yapılan değerlendirmelerde şüphelilerin, örgütün güncel yapılanması içinde aktif rol aldıkları belirlendi.

Elde edilen bu deliller doğrultusunda, 6 şüphelinin 30 Temmuz 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildi. Gözaltı işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Kaynak: DHA