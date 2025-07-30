Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Sağanak Yolda, Rüzgar Sert Esecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, bazı kuzey ve doğu bölgelerde kısa süreli sağanak yağış görülecek.

SAĞANAKLARA DİKKAT

Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Hatay ile Karadeniz kıyılarındaki bazı iller sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin gibi illerde gün içinde kısa süreli yağışlar bekleniyor.

RÜZGAR SERT ESECEK

Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevresinde rüzgarın kuzeyli ve güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Vatandaşların ani rüzgarlara karşı dikkatli olması istendi.

EN YÜKSEK SICAKLIK

Hava sıcaklıkları Güneydoğu Anadolu’da kavurucu seviyelere ulaştı. Diyarbakır’da 45, Siirt’te 44, Mardin’de ise 43 derece ölçüldü. Malatya’da da termometreler 43 dereceyi gösterdi. İç Anadolu’da ise Çankırı 42 dereceyle öne çıktı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: İstanbul ve çevresi parçalı bulutlu, kuzey kesimlerde sağanak geçişleri görülebilir. Rüzgar kuzeyden sert esecek.

Ege: Açık ve az bulutlu. Denizli’de 39, İzmir ve Manisa’da 37-38 derece sıcaklık öngörülüyor.

Akdeniz: Doğu kesimlerde öğleden sonra yerel yağış geçişleri bekleniyor. Hatay ve Osmaniye'de yağış görülebilir.

İç Anadolu: Açık ve sıcak. Ankara’da 38, Konya’da 39 derece sıcaklık bekleniyor.

Karadeniz: Doğu kıyılarda öğle saatlerinden sonra sağanak yağış etkili olabilir.

Doğu Anadolu: Parçalı az bulutlu, Erzurum’da 35, Malatya’da 43 derece sıcaklık öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu: Açık ve çok sıcak. Bölge genelinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yüksek seviyelerde seyretmeye devam edeceğini belirtirken, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları yönünde uyarıyor.

Kaynak: Haber Merkezi