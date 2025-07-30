İnan Kıraç Dosyasında İlk İtiraz

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Gerçek Gündem’in ortaya çıkardığı vasi skandalı ülkenin gündemine oturdu. Zengin ve yaşlı isimlere hep aynı vasilerin atandığını ve bu vasilerin zengin isimlerin mal varlığına nasıl çöktüğünün anlatıldığı haberde en dikkat çeken detay ise iş insanı İnan Kıraç dosyasına aitti. İki genç avukatın vasi olarak atandığı İnan Kıraç dosyasında vasiler Kıraç’a Çorum Barosu’ndan bir avukat atarken, bu avukata ise avans vekalet ücreti olarak 123 milyon ödenmesine karar vermişti. Dudak uçuklatan bu rakam kamuoyunun geniş tepkisine neden oldu.

BAKAN TUNÇ TALİMAT VERDİ

Haberimizin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler Savcılar Kurulu’nu harekete geçirdi. Anadolu Adliyesi’ndeki tüm vasi ve kayyum dosyaları incelenmeye alınırken iş insanı İnan Kıraç’ın bugünlerde davalık olduğu kızı İpek Kıraç da kolları sıvadı.

İLK HAMLE İPEK KIRAÇ’TAN

İpek Kıraç’ın avukatları 128 milyonluk avans vekalet ücretine ilişkin kararı veren Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ihtiyati tedbir talepli dilekçe sundu.

‘ADALET DUYGUSUNDAN UZAK BİR TUTAR’

Dilekçede İnan Kıraç vasileri ile Kıraç’a atanan avukata ödenmesine karar verilen tutarın hukuka aykırı olduğu belirtilerek, “Öncelikle belirtmek gerekir ki avukata ödenecek ücrette herhangi bir başarı şartı getirilmemiştir. Avukat davayı kazansın ya da kaybetsin her durumda dava değerinin yüzde 10'u oranında avukatlık ücretine hak kazanacaktır. Üstelik avukatlık ücreti, avukatın emeğine ve dava değerine göre değil, sadece dava değerine göre belirlenecektir. Böylesine bir davada avukata uygulamada hemen hemen her zaman görüldüğü üzere, yani dava değeri yükseldikçe düşen oranda bir ücret verilmesi gerekirken, bu durum hiç dikkate alınmayarak doğrudan doğruya dava değeri üzerinden yüzde 10'luk bir ücret ödeneceği kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla sözleşmede, avukata, davada başarılı olsun veya olmasın böylesine fahiş, hak ve adalet duygusundan tamamen uzak bir avukatlık ücretinin ödeneceğine dair hükme yer verilmesi son derece hatalıdır” denildi.

‘TUTAR ÖDENDİYSE GERİ YATIRILSIN’

Söz konusu 128 milyonun İnan Kıraç’ın avukatı Eşref Kaya’ya ödenip ödenmediğinin tespit edilmesinin istendiği dilekçede, vesayet mahkemesinin bu avans tutarın ödenmesine dair kararının hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Dilekçede, “Eğer anılan avans tutarı avukat Eşref Kaya'ya ödendiyse denetim makamının, söz konusu tutarın tekrar kısıtlı İnan Kıraç'ın vesayet hesabına iade edilmesi gerektiğine karar vermesi gerekir” ifadeleri kullanıldı.

‘TEDBİR KOYUN’

Dilekçede 128 milyonun avukata ödenmemiş olması halinde ise bu tutarın ödenmesinin engellenmesi için ihtiyadi tedbir kararının verilmesi istendi.

Kaynak: Haber Merkezi