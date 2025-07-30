İnan Kıraç Dosyasında İlk İtiraz

İş İnsanı İnan Kıraç’a atanan avukata avans vekalet ücreti olarak 128 milyon TL ödenmesine ilişkin Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin verdiği karara İnan Kıraç’ın davalık olduğu kızı İpek Kıraç itiraz etti. İpek Kıraç’ın avukatları tarafından mahkemeye sunulan ihtiyati tedbir talepli dilekçede, “Bir avukat sadece bir duruşmaya girerek, dosyaya bir dilekçe sunarak 128 milyon TL’lik bir vekalet ücretine nasıl hak kazanabilir?” diye soruldu.

Son Güncelleme:
İnan Kıraç Dosyasında İlk İtiraz
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gerçek Gündem’in ortaya çıkardığı vasi skandalı ülkenin gündemine oturdu. Zengin ve yaşlı isimlere hep aynı vasilerin atandığını ve bu vasilerin zengin isimlerin mal varlığına nasıl çöktüğünün anlatıldığı haberde en dikkat çeken detay ise iş insanı İnan Kıraç dosyasına aitti. İki genç avukatın vasi olarak atandığı İnan Kıraç dosyasında vasiler Kıraç’a Çorum Barosu’ndan bir avukat atarken, bu avukata ise avans vekalet ücreti olarak 123 milyon ödenmesine karar vermişti. Dudak uçuklatan bu rakam kamuoyunun geniş tepkisine neden oldu.

BAKAN TUNÇ TALİMAT VERDİ

Haberimizin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler Savcılar Kurulu’nu harekete geçirdi. Anadolu Adliyesi’ndeki tüm vasi ve kayyum dosyaları incelenmeye alınırken iş insanı İnan Kıraç’ın bugünlerde davalık olduğu kızı İpek Kıraç da kolları sıvadı.

İLK HAMLE İPEK KIRAÇ’TAN

İpek Kıraç’ın avukatları 128 milyonluk avans vekalet ücretine ilişkin kararı veren Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ihtiyati tedbir talepli dilekçe sundu.

‘ADALET DUYGUSUNDAN UZAK BİR TUTAR’

Dilekçede İnan Kıraç vasileri ile Kıraç’a atanan avukata ödenmesine karar verilen tutarın hukuka aykırı olduğu belirtilerek, “Öncelikle belirtmek gerekir ki avukata ödenecek ücrette herhangi bir başarı şartı getirilmemiştir. Avukat davayı kazansın ya da kaybetsin her durumda dava değerinin yüzde 10'u oranında avukatlık ücretine hak kazanacaktır. Üstelik avukatlık ücreti, avukatın emeğine ve dava değerine göre değil, sadece dava değerine göre belirlenecektir. Böylesine bir davada avukata uygulamada hemen hemen her zaman görüldüğü üzere, yani dava değeri yükseldikçe düşen oranda bir ücret verilmesi gerekirken, bu durum hiç dikkate alınmayarak doğrudan doğruya dava değeri üzerinden yüzde 10'luk bir ücret ödeneceği kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla sözleşmede, avukata, davada başarılı olsun veya olmasın böylesine fahiş, hak ve adalet duygusundan tamamen uzak bir avukatlık ücretinin ödeneceğine dair hükme yer verilmesi son derece hatalıdır” denildi.

‘TUTAR ÖDENDİYSE GERİ YATIRILSIN’

Söz konusu 128 milyonun İnan Kıraç’ın avukatı Eşref Kaya’ya ödenip ödenmediğinin tespit edilmesinin istendiği dilekçede, vesayet mahkemesinin bu avans tutarın ödenmesine dair kararının hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Dilekçede, “Eğer anılan avans tutarı avukat Eşref Kaya'ya ödendiyse denetim makamının, söz konusu tutarın tekrar kısıtlı İnan Kıraç'ın vesayet hesabına iade edilmesi gerektiğine karar vermesi gerekir” ifadeleri kullanıldı.

‘TEDBİR KOYUN’

Dilekçede 128 milyonun avukata ödenmemiş olması halinde ise bu tutarın ödenmesinin engellenmesi için ihtiyadi tedbir kararının verilmesi istendi.

Seyhan Avşar’ın Haberi Sonrası Bakanlık Harekete Geçti! Bakan Tunç’tan HSK’ya Kritik TalimatSeyhan Avşar’ın Haberi Sonrası Bakanlık Harekete Geçti! Bakan Tunç’tan HSK’ya Kritik TalimatGüncel
Seyhan Avşar Yazdı, Türkiye Bu Skandalı Konuştu: Vasiler Üzerinden Dönen Milyonluk Çarkta 2. PerdeSeyhan Avşar Yazdı, Türkiye Bu Skandalı Konuştu: Vasiler Üzerinden Dönen Milyonluk Çarkta 2. PerdeGüncel
Yaşlı ve Zengin İsimler Hedefte... Anadolu Adliyesi'nde Neler Oluyor?Yaşlı ve Zengin İsimler Hedefte... Anadolu Adliyesi'nde Neler Oluyor?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İnan Kıraç
Son Güncelleme:
El Yazısı Kişilik Hakkında Ne Söylüyor? Her Harfin, Her Çizginin Anlamı Olabilir El Yazısı Kişilik Hakkında Ne Söylüyor? Her Harfin, Her Çizginin Anlamı Olabilir
En Sosyal Burçlar Belli Oldu: Birileriyle Tanışmadan Duramıyorlar En Sosyal Burçlar Belli Oldu: Birileriyle Tanışmadan Duramıyorlar
Gazeteci Cem Küçük'ün Acı Günü! Babası Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu Cem Küçük'ün Babası Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu
İletişim Başkanlığı'nda Üst Düzey Değişiklik! Bir Görevden Alma, İki Atama İletişim Başkanlığı'nda Bir Görevden Alma, İki Atama!
ÇOK OKUNANLAR
Gazeteci Cem Küçük'ün Acı Günü! Babası Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu Cem Küçük'ün Babası Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu
İletişim Başkanlığı'nda Üst Düzey Değişiklik! Bir Görevden Alma, İki Atama İletişim Başkanlığı'nda Bir Görevden Alma, İki Atama!
AFAD Açıkladı: Konya'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Konya Güne Depremle Başladı!
Rusya’da 8,8 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Dalgaları Kıyıya Ulaştı Rusya’da 8,8 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Dalgaları Kıyıya Ulaştı
Trump'tan Rusya'ya 'Ukrayna' Tehdidi! 10 Gün Süre Verdi Trump'tan Rusya'ya 'Ukrayna' Tehdidi! 10 Gün Süre Verdi