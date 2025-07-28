Yaşlı ve Zengin İsimler Hedefte... Anadolu Adliyesi'nde Neler Oluyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son aylarda Anadolu Adliyesi birtakım iddialar ile çalkalanıyor. Hakimler, savcılar kendi aralarında sessiz sessiz konuşuyor. Konuyu bilen avukatlar şaşkın. Anlatılanlar da öyle yenilir yutulur ya da halı altına süpürülecek iddialar değil. Araştırıldığında milyon dolarların havada nasıl uçuştuğunu, birtakım avukatların kasalarının nasıl doldurulduğunu gözler önüne serecek türden. Belki de son dönemin en büyük yargı skandallarından birisi. Çünkü söz konusu olan isimler vesayet altındaki yaşlılar…

Tüm bu iddialar konuşulurken öyle bir şey yaşandı ki adliyede hakimlerin, savcıların konuştuğu olayın ispatı gibiydi.

Şimdi bir karar üzerinden yola çıkarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi iş insanı İnan Kıraç'a Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından iki vasi atandı. Bu vasiler iki genç avukat. Atanır atanmaz da İnan Kıraç'ın yetkili tüm avukatlarını azlettiler.

Azlettikleri avukatların yerine İnan Kıraç’a Çorum Barosu'ndan Eşref Kaya isimli bir avukatı atadılar. Belki “Vasiler İstanbul’daki avukatlara güvenmemiştir” diyebilirsiniz. Evet olabilir.

Ancak sıkı durun… Bu vasiler, daha hiçbir işe elini sürmeyen Avukat Eşref Kaya’ya vekalet ücreti olarak tam 128 milyon TL ödenmesine karar verdi. Dudak uçuklatan bu ücretin ödenmesine nasıl karar verdiler, vesayet makamı olan mahkeme buna nasıl olur verdi?

İddiaya göre adliyeye bir grup çökmüş. Tüm vasi dosyaları, kıdemleri dahi olmayan genç avukatlara veriliyormuş. Veren mahkemeler belli, vasi olarak atanan isimler hep aynı. Vasi olarak atanacak kişilere referans olan yargı mensubu ise yargı camiasının yakından tanıdığı bir isim.

Mal varlığı oldukça çok olan ve kimsesiz yaşlılara atanan bu vasilerin, yaşlıların taşınmazlarını kafalarına göre işletip, sudan ucuz fiyatlara birilerine kiraya verdiği iddiaları ise oldukça vahim.

Anlatılanlar korkunç. Vesayet altındaki insanlar üzerinden dönen bir çarkın olduğu apaçık ortada. Ancak bizlerin dahi kulağına gelen bu bilgiler yetkililerin kulağına gitmiyor mu? Geçtiğimiz günlerde Gebze’deki rüşvet sarmalının üzerine giden Adalet Bakanı bakalım yine kolları sıvayacak mı?

Şimdi Anadolu Adliyesi Komisyon Başkanı Ahmet Kaya ve komisyon üyelerine birkaç sorum olacak.

Anadolu Adliyesi’nde vasi atamaları neye göre yapılıyor?

Son 3 yılda kaç tane vasi ataması kararı verildi?

Yüzlerce hatta binlerce vasi adayı içinden vasi seçimleri neye göre yapılıyor? Vasilere vasilik ücreti olarak ne kadar ödeniyor?

Ayrıca bu kişiler tarafından vasi atandıkları kısıtlılara ait hangi taşınmazlar, hangi bedellerle, kimlere kiraya verildi ya da satıldı? Mahkemeler bu kiralama veya satışlara nasıl onay veriyor?

Bu vasilerin ya da vasileri atayan mahkemelerin mal varlıkları inceleniyor mu?

İnan Kıraç dosyasındaki iki genç vasi başka kaç dosyada daha görev yapıyor?

Vasilerin mesai saatleri dışında adliyenizde bazı hakimlerle görüştüğü iddiası doğru mudur?

Son sorum; Sayın Başkan siz ya da komisyon üyeleri, hakimleri arayarak vasi ismi verip, “Bunlar iyi çocuklar. Vasi olarak bunları atayın” dediniz mi?

Sorularım uzun gelmiş olabilir. Ancak yetkili makamlar çürüme yaşayınca iş biz gazetecilere kalıyor.



Not: İnan Kıraç dosyasının vasileriyle konuştum. Detayları yarın köşemde yazacağım.