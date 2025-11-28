Yargıdaki Fotoğraf Savaşı… Kim Kimi Yemek İstiyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elbette bu fotoğraf çok konuşuldu.

Türkiye’de yargı mensuplarının Mehmet Ağar gibi bir isimle aynı masada görülmesinin tartışılmaması zaten mümkün değil.

Kamuoyunun ilk tepkisi –ben dahil– “Ömür Topaç orada ne yapıyor?” oldu.

Zira Topaç, Yargıda Birlik Platformu’nun içinden çıkıp CHP kontenjanından HSK’ye seçilmişti. Görev süresince kamuoyunda tartışılan kimi kararlar karşısında en ufak bir itirazda bulunmamıştı.

Fotoğrafı görür görmez masadaki herkesi aradım.

Mehmet Ağar’ı da…

Eğer yargı dünyasını Ağar’la bir araya getiren bir yemek varsa bunun bir “teması” olması gerekirdi. Fakat olayın özneleri konuşmak istemedi. Bursa Başsavcısı Ramazan Solmaz’ın ise yakın dostlarına sitem ettiği, devlet için yıllardır çalıştığını vurguladığı kulağıma geldi.

Ardından fotoğrafın çekildiği restoranı aradım. Gelen bilgi ilginçti:

Fotoğraf yeni değildi. Yemek 10 Ocak’ta yenilmişti.

Ama paylaşımın zamanlaması bir o kadar manidardı. Çünkü bu hafta HSK kararnamesinin açıklanması bekleniyordu.

Öğrendiğim kadarıyla bu kararname öncesi yargıdaki bir klik tarafından özellikle servis edilmişti. (Biz gazeteciler için klikler, kavga eden taraflar önemli değildir; haberin halkın yararına olup olmadığına bakarız.)

Anlaşılan o ki birileri Ramazan Solmaz’ın görevden alınmasını fazlasıyla istiyordu.

Nitekim dün akşam yargı kulisleriyle bilinen SON TV, saat 19.45’te bir haber geçti.

Haberde: “HSK’da merakla beklenen 2025 yılı adli ve idari yargı kararnamesi, birkaç isim üzerinde uzlaşma sağlanamaması ve HSK üyelerinin cuma günü Afyon’daki programa katılacak olması nedeniyle gelecek haftaya kaldı” deniyordu.

Hemen kolları sıvadım.

Aradığım isimler uzlaşılamayan ismin Ramazan Solmaz olduğunu söyledi.

Birileri resmen Solmaz görevden alınsın istiyordu.

Ama karşılarında “direnenler” vardı.

Gözler haftaya çevrilmişken SON TV saat 23.00’da bir haber daha geçti: “HSK’da merakla beklenen mazeret kararnamesiyle ilgili kritik eşik aşıldı. Kurul üyelerinin bazı isimler üzerinde gün boyunca uzlaşma sağlayamadığı bilinirken, taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı. Kararname 30 dakika içerisinde yayınlanacak.”

Oturup geç saate kadar kararnameyi bekledim Ve beklenen oldu: Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı. Solmaz için “direnenler” kaybetti.

Aldığım bir bilgiyi aktarmadan geçemeyeceğim. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’da fotoğrafın zamanlamasının manidar olduğunun farkındaymış. Ancak öyle bir masada bir başsavcının oturmasını doğru bulmamış. Tunç bu tavrıyla bir Bakan olarak doğru yerde konumlanmış.

Gelelim son söze;

Halk yargıdan adalet, hukuk ve hakkaniyet beklerken gördüğünüz manzara maalesef bu:

Koltuk savaşları, klik mücadeleleri, fotoğraf operasyonları…

Hukuksuzlukla mücadele etmesi gereken bir yapı, kendi iç hesaplaşmalarında boğuluyor.